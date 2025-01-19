Λούκα Κατσέλη: Με τιμά η υποστήριξη της Νέας Αριστεράς στην υποψηφιότητα για ΠτΔ

Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς της ευχαρίστησε η Λούκα Κατσέλη.

«Η σημερινή απόφαση της Νέας Αριστεράς να υποστηρίξει την υποψηφιότητά μου με τιμά ιδιαίτερα. Ευχαριστώ τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου», αναφέρει σε δήλωσή της.

«Όπως έχω εξ αρχής δηλώσει, η υποψηφιότητα για το ανώτατο αξίωμα της χώρας δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κομματικών ανταγωνισμών ή διευθετήσεων. Οφείλει να προάγει την ενότητα τόσο σε πολιτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο και να σηματοδοτεί τον υπερκομματικό χαρακτήρα της θέσης του Προέδρου της Δημοκρατίας», επισημαίνει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.