Λούκα Κατσέλη: Με τιμά η υποστήριξη της Νέας Αριστεράς στην υποψηφιότητα μου για την Προεδρία της Δημοκρατίας

Το «ευχαριστώ» της Λούκας Κατσέλη στη Νέα Αριστερά για τη στήριξη της υποψηφιότητάς της για την Προεδρία της Δημοκρατίας- Αναλυτικά η δήλωσή της

Λούκα Κατσέλη: Με τιμά η υποστήριξη της Νέας Αριστεράς στην υποψηφιότητα για ΠτΔ

Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς της ευχαρίστησε η Λούκα Κατσέλη.

«Η σημερινή απόφαση της Νέας Αριστεράς να υποστηρίξει την υποψηφιότητά μου με τιμά ιδιαίτερα. Ευχαριστώ τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου», αναφέρει σε δήλωσή της.

«Όπως έχω εξ αρχής δηλώσει, η υποψηφιότητα για το ανώτατο αξίωμα της χώρας δεν μπορεί να είναι αντικείμενο κομματικών ανταγωνισμών ή διευθετήσεων. Οφείλει να προάγει την ενότητα τόσο σε πολιτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο και να σηματοδοτεί τον υπερκομματικό χαρακτήρα της θέσης του Προέδρου της Δημοκρατίας», επισημαίνει.

