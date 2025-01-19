Εκλογή ΠτΔ: Υπέρ στη Λούκα Κατσέλη η Νέα Αριστέρα- Θετική απόφαση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Στηρίζει την υποψηφιότητα της Λούκας Κατσέλη η Νέα Αριστερά η οποία τάχθηκε υπέρ της σχετικής εισήγησης από τον Αλέξη Χαρίτση.

Η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος φέρεται να ψήφισε με ψήφους 81 υπέρ, 54 κατά και ένα λευκό υπέρ της υποψηφιότητας.

Για θετική απόφαση κάνει λόγο από την πλευρά του το ΣΥΡΙΖΑ.

«Θετική η απόφαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε τονίσει ότι η υπερκομματική υποψηφιότητα της κ. Λούκας Κατσέλη δίνει τη δυνατότητα διευρυμένης στήριξης. Η πρόταση παραμένει δημόσια και ανοικτή προς τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα και ανεξάρτητους βουλευτές», σχολιάζει χαρακτηριστικά η Κουμουνδούρου.

Λούκα Κατσέλη ψηφίζει και ο Γιάννης Σαρακιώτης

Την προθεσή του να ψηφίσει την Λούκα Κατσέλη για την Προεδρία της Δημοκρατίας εξέφρασε ο ανεξάρτητος Βουλευτής Γιάννης Σαρακιώτης.

Μιλώντας στο Star Κεντρικής Ελλάδας, ο κ. Σαρακιώτης έκανε ξεκάθαρους τους λόγους για τους οποίους θα δώσει την ψήφο του για το ύπατο αξίωμα της χώρας στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ξεκαθάρισε πως η απόφασή του δεν σημαίνει επιστροφή στο κόμμα από το οποίο αποχώρησε.

«Το όνομα της κ. Λούκα Κατσέλη» εξήγησε ο ανεξάρτητος βουλευτής «αν μη τι άλλο έχει συνδεθεί το όνομα της με ένα νόμο που προσπάθησε να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή».

«Ο κ. Γιαννίτσης είχε προτείνει μια μεταρρύθμιση για την οποία δεν κατάφερε να πείσει ούτε το κόμμα του».

Ο κ. Σαρακιώτης δήλωσε πως τα κόμματα του προοδευτικού χώρου θα έπρεπε να έχουν καταφέρει να συνεννοηθούν και να έχουν καταλήξει σε μια κοινή υποψηφιότητα.

