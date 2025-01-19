«Αυτό που είπα στον ΣΚΑΪ δεν έχει καμία σχέση με όσα διακινήθηκαν. Είπα κάτι απλό, στις επόμενες εκλογές ή η ΝΔ θα είναι αυτοδύναμη ή το ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτοδύναμο, ή δεν θα είναι κανείς από τους δύο και θα κάνουμε κάποιες συνεργασίες. Αυτό είναι κάτι γενικό και ισχύει έτσι και αλλιώς», δήλωσε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, με αφορμή το θέμα των συνεργασίων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

«Το μήνυμα που έστειλα στον λαό είναι ότι σήμερα έχουμε μία κυβέρνηση που με την πολιτική της έχει δημιουργήσει κατάρρευση στο ΕΣΥ, στη δημόσια παιδεία. Έχει απογειωθεί η ακρίβεια. Υπάρχουν τεράστια θεσμικά ζητήματα. Και όποιος θέλει να φύγει η ΝΔ από την κυβέρνηση γιατί νιώθει αβεβαιότητα για το μέλλον του, το πετυχαίνει ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ. Με την ψήφο του στο ΠΑΣΟΚ καταφέρνει να απομακρύνει τη ΝΔ από την κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο ίδιος δεν άνοιξε θέμα συνεργασιών αλλά είναι προπαγάνδα της ΝΔ, ενόψει της συζήτησης για την εκλογή του ΠτΔ. «Δεν άνοιξε κανένα θέμα συνεργασιών. Αυτό είναι ένα θέμα που ανοίγει εντέχνως συνεχώς η ΝΔ. Προφανέστατα δεν είναι σοφό να λέμε ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή το 2027. Και δεν το είπα ποτέ. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να φύγει η ΝΔ από την κυβέρνηση και να έρθει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδρουλάκης διευκρίνισε ότι επιθυμία του ΠΑΣΟΚ είναι το 2027 να είναι πρώτο κόμμα και με το μπόνους να συνεργαστεί με οποιοδήποτε άλλο κόμμα πλην της ΝΔ. «Όπως ακριβώς θα έκανε οποιοδήποτε άλλο κόμμα», είπε.

«Αγωνίστηκα τόσα χρόνια να πετύχουμε το ακατόρθωτο να γίνει το ΠΑΣΟΚ ένα κόμμα το οποίο μπορεί να απειλήσει τη σημερινή κυβέρνηση. Όταν ανέλαβα το ΠΑΣΟΚ, η διαφορά μας με τη ΝΔ ήταν 32%, τώρα είναι 10%. Τα επόμενα 2,5 χρόνια μπορούμε να τα καταφέρουμε όχι από κομματικό εγωισμό αλλά γιατί πρέπει να αλλάξει η πολιτική που έχουμε σήμερα. Η πολιτική που υπάρχει σήμερα είναι ατελέσφορη», πρόσθεσε.

«Εάν ο λαός με τιμήσει και έχω εντολή να κάνω κυβέρνηση, δραχμιστές ή οπαδούς της Λεπέν, της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς και του νεοναζισμού, δεν θα έχω στην δική μου κυβέρνηση», υπογράμμισε.

«Η κουβέντα αυτή άνοιξε εντέχνως από τη ΝΔ λόγω της επιλογής Τασούλα. Επειδή η επιλογή του κ. Μητσοτάκη είναι βαθιά αντιθεσμική και γυρνάει την πλάτη του στο κέντρο, προσπαθεί να φτιάξει έναν νέο "μπαμπούλα" : "Ψηφίζεις Ανδρουλάκη, σου βγαίνει Βαρουφάκης". Τους βοηθούσε η ιστορία με τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα με το ΠΑΣΟΚ έχουν δυσκολέψει τα πράγματα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

«Μπαμπούλας δεν υπάρχει. Ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ, θα έχεις ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης, θέτοντας τα εξής ερωτήματα: «μέχρι σήμερα έχω συνεργαστεί με τέτοιες δυνάμεις; Μέχρι σήμερα έχω συνεργαστεί με δυνάμεις που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στην σταθερότητα της χώρας και την προοπτική της; Αυτός που με καταγγέλει έχει συνεργαστεί; Όταν χρειάστηκε τον Βελόπουλο για να αλλοιώσει τη σύνθεση της ΑΔΑΕ, ο Βελόπουλος ψήφισε την πρόταση Μητσοτάκη. Στον προϋπολογισμό ψήφισε η ΝΔ και κάποιοι βουλευτές των Σπαρτιατών, δλδ της Χρυσής Αυγής. Ενάμιση χρόνο είχαμε καταθέσει τροπολογία για να μην παίρνουν λεφτά οι Σπαρτιάτες και η ΝΔ δεν έκανε τίποτα, τους έκλεινε το μάτι. Να τα αποτελέσματα, 3 ψήφοι Σπαρτιατών στον προϋπολογισμό της ΝΔ. Τον ΠτΔ θα τον ψηφίσει και η Νίκη, αυτοί δεν ειναι δραχμιστές; Μέχρι σήμερα υπάρχουν τρία παραδείγματα συνεργασίας της ΝΔ, σε πολύ σημαντικά θέματα, με την ακροδεξιά. Δικό μου ανάλογο παράδειγμα δεν υπάρχει», πρόσθεσε.

«Δεν εχουν μέτρο στην προπαγάνδα. Όλα αυτά γίνονται για να θολώσουν τη συζήτηση που θα κάνουμε για τον ΠτΔ. Δεσμεύομαι ότι αν ο λαός μου δώσει την εντολή να σχηματίσω κυβέρνηση, στο δικό μου υπουργικό συμβούλιο δεν θα είναι ούτε ακροδεξιοί ούτε δραχμιστές» ,είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ.

Με αφορμή τις δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «τα στελέχη μας πρέπει να λένε τις απόψεις τους στα όργανα του κόμματος. Κάναμε εκλογές και πήραμε μία απόφαση: Αυτόνομη πορεία και νίκη απέναντι στη ΝΔ. Αυτη είναι η στρατηγικη αποφαση και ετσι θα πορευτούμε μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές».

Σε σχέση με την επιλογή του κ. Μητσοτάκη για τον Κωνσταντίνο Τασούλα για την προεδρία της Δημοκρατίας, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε αναξιόπιστο τον πρωθυπουργό για τη στάση του, αφού το 2019 έλεγε ότι δεν αλλάζει το πνεύμα του Συντάγματος για ευρύτατες συναινέσεις. Ως προς το γιατί δεν κατέθεσε εκείνος εκ των προτέρων πρόταση, απάντησε ότι αν είχε κάνει το ίδιο «λάθος» με τον ΣΥΡΙΖΑ, θα έκανε «θείο δώρο» στον κ. Μητσοτάκη να μπορούσε να πει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε συναίνεση και να πήγαινε έτσι σε δικό του πρόσωπο. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι με τη στρατηγική που ακολούθησε ο ίδιος σεβόμενος το θεσμό και μη μπαίνοντας σε ονοματολογία, πέτυχε να εκτεθεί ο πρωθυπουργός στον κόσμο του Κέντρου, «θυσιάζοντας την πολιτική παράδοση της εθνικής συναίνεσης για να έχει εσωκομματική συναίνεση». Κάτι που χαρακτήρισε προσβλητικό για τους θεσμούς και το λαό.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε μεταξύ άλλων ότι πρότεινε τον Τάσο Γιαννίτση «για να συμβολίσω πως θέλουμε να κυβερνήσουμε την χώρα, με συνέπεια με ήθος με υπευθυνότητα με εμπειρία με σοβαρότητα με ευρωπαΐκή στρατηγική». Κάλεσε τον λαό να σκεφτεί τι συμβολίζει η πρόταση Γιαννίτση και τι η πρόταση Τασούλα. Σχολίασε ότι με την πρόταση Κατσέλη ο ΣΥΡΙΖΑ «προσπαθεί να αξιοποιήσει συμβολικά το όνομα του ΠΑΣΟΚ τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων για την προστασία της πρώτης κατοικίας», έναν νόμο «που δεν τον ψήφισε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι είναι παιχνίδια των τραπεζών.

Για το αν το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει τον Νικήτα Κακλαμάνη για πρόεδρο της Βουλής είπε ότι «θα συνεδριάσει η ΚΟ του κόμματος και θα πάρει την απόφαση της για το πώς θα κινηθούμε για τον πρόεδρο της Βουλής».

Κληθείς να σχολιάσει τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ είπε ότι ο αγώνας μας είναι μακρύς και σίγουρα θα υπάρχουν και στιγμές στασιμότητας, μετά από μία σημαντική άνοδο. Πρόσθεσε ότι «ο αγώνας είναι μπροστά μας και έχουμε πολλά να κάνουμε» και πως το ΠΑΣΟΚ μέσα σε δυόμιση μήνες «έχει σύρει τη ΝΔ σε πάρα πολλά πράγματα, άρα είμαστε μια παραγωγική, σοβαρή, αξιόπιστη και αποτελεσματική αντιπολίτευση.

Απαντώντας στον 'Ακη Σκέρτσο, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «τον άκουσα να λέει ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ βγάζουν τη χώρα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο». Σε αυτό το πλαίσιο ρώτησε αν η κατάργηση της golden visa που προτείνει έβγαλε την Πορτογαλία εκτός Ευρώπης, αν η έκτακτη φορολόγηση στις τράπεζες στην Ισπανία την έβγαλε εκτός Ευρώπης, αν η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης για την Υγεία έβγαλε την Ιταλία από την Ευρώπη. Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι ακόμα και η τροπολογία της για τα ιδιωτικά ασφάλιστρα υγείας θα ισχύσει το 2026 και πως η όποια μείωση τώρα γίνεται από τις ίδιες τις εταιρείες εξαιτίας της ανάδειξης του θέματος από το ΠΑΣΟΚ. «Τα ολιγοπώλια και η ακρίβεια δεν είναι τυχαία, είναι επιλογή και είναι επιλογή διαπλοκής», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.