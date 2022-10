Νέα πρόκληση Ερντογάν - Στο στόχαστρό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πολιτική 06:00, 05.10.2022 facebook

twitter

linkedin

mail Close Share

Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας δεν μπόρεσε να κρύψει για μία ακόμη φορά την ενόχλησή του για τις αναβαθμισμένες σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ, βάζοντας στο στόχαστρό του τον Έλληνα πρωθυπουργό.