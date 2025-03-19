Νέα πνοή στο Κυπριακό μετά τη Γενεύη

Σε μια νέα ατμόσφαιρα για το Κυπριακό αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες μετά την ολοκλήρωση της Άτυπης Διάσκεψης στην Γενεύη, στέλνοντας μετά από χρόνια ένα θετικό μήνυμα για την πιθανότητα κινητικότητας μετά το 2016 και την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κραν Μοντανά.



Σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες επανεκκίνησης της διαδικασίας, ο Αντόνιο Γκουτέρες απέφυγε να αναφερθεί σε απουσία κοινού εδάφους μεταξύ των πλευρών αλλά αντίθετα μίλησε για την «επίδειξη αισθήματος δέσμευσης» για βήματα προς τα εμπρός, το οποίο αποτίμησε ως εξαιρετικά σημαντικό.



Επί της ουσίας αυτά που συμφωνήθηκαν στην Άτυπη Διάσκεψη της Γενεύης αφορούν στον διορισμό προσωπικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, οοποίος θα αναλάβει την προετοιμασία των επόμενων βημάτων. Συμφωνήθηκε επίσης η σύγκληση μιας νέας πολυμερούς διάσκεψης στα τέλη Ιουλίου, με σύνθεση τους ηγέτες των δύο πλευρών και τους εκπροσώπους της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Μ. Βρετανίας.



Η διάσκεψη της Γενεύης κατέληξε σε έξι πρωτοβουλίες για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σχετικά με τη διάνοιξη τεσσάρων οδοφραγμάτων, την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στην Πράσινη Γραμμή και την αναστήλωση νεκροταφίων στις δύο πλευρές του συρματοπλέγματος.

Ικανοποίηση στη Λευκωσία

Η ελληνοκυπριακή πλευρά αποτιμά θετικά τα αποτελέσματα της άτυπης διάσκεψης. Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης μίλησε για εξελίξεις προς την ορθή κατεύθυνση κάνοντας λόγο για ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση την επανέναρξης των συνομιλιών.



Απαριθμώντας τα θετικά για τον ίδιο αποτελέσματα της πενταμερούς, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην απόφαση για διορισμό προσωπικού απεσταλμένου και στην ανανέωση του ραντεβού για τον Ιούλιο.



Ο Κύπριος Πρόεδρος υπογράμμισε όμως και την κοινή επιστολή των Αντόνιο Κόνστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προς τον Αντόνιο Γκουτέρες, η οποία όπως είπε «καθορίζει την θέση της ΕΕ σε σχέση με την επίλυση του Κυπριακού και αγγίζει τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ένωση».



Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω επιστολή που παραλήφθηκε από τον Αντόνιο Γκουτέρες ενώ βρισκόταν στην Γενεύη επαναβεβαίωνε την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί λύσης εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άλλη στάση από Φιντάν

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η ελληνοκυπριακή πλευρά σημειώνει ως θετική εξέλιξη την στάση που κράτησε στη διάρκεια της πενταμερούς και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος κράτησε χαμηλούς τόνους και εποικοδομητική στάση στην πρόταση για διορισμό προσωπικού απεσταλμένου.



Ικανοποίηση για την τουρκική στάση εκφράστηκε και από την ελληνική αντιπροσωπεία. Πάντως, όπως σημειώνεται από τις ίδιες πηγές, αυτό που είχε σημασία είναι το κατά πόσον αλλάξει η στάση της Τουρκίας σε σχέση με το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού και κατά πόσον θα επανέλθει στην συμφωνημένη βάση λύσης.



Οι τουρκικές προθέσεις θα διαφανούν το καλοκαίρι κατά την εκλογική διαδικασία στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, όταν και θα φανεί αν η Άγκυρα θα επιμείνει στη στήριξη του διχοτομικού Ερσίν Τατάρ ή αν θα στηρίξει κάποιον πιο διαλλακτικό υποψήφιο για την ηγεσία των Τουρκοκυπρίων.

