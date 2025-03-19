«Παραχωρήσεις από το κράτος δικαίου και τις πολιτικές ελευθερίες δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές. Οφείλονται πειστικές απαντήσεις για κάθε επικαλούμενη παραβίαση τους». Τάδε έφη σε ερώτηση δημοσιογράφου μετά τη συνάντησή του με την αναπληρώτρια πρωθυπουργό και ΥΠΕΞ της Σλοβενίας, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης σε ερώτηση αναφορικά με τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο κ. Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντησή του με την Tanja Fajon τόνισε:

Αγαπητή Αναπληρωτή Πρωθυπουργέ, αγαπητή Tanja,

Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Σλοβενίας.

Θα ήθελα να σας συγχαρώ προσωπικά για το εξαιρετικό σας έργο, τον δυναμισμό και τον επιδραστικό σας χαρακτήρα, στοιχεία απολύτως απαραίτητα, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και για τα Ηνωμένα Έθνη.



Η Ελλάδα και η Σλοβενία, μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και εταίροι εντός ΕΕ, μοιράζονται κοινές αξίες, αρχές και προκλήσεις.



Έχουμε μια κοινή οπτική για τον κόσμο σε πολύ δύσκολους καιρούς. Οι ευρωπαϊκές μας αξίες αποτελούν το κοινό σύνολο αρχών μας και τις υπερασπιζόμαστε πολύ σθεναρά. Τηρούμε το διεθνές δίκαιο και αποδεικνύουμε έμπρακτα την κοινή μας στάση ως προς την πλήρη εφαρμογή του.



Η Ελλάδα και η Σλοβενία συμμετέχουν σε πολλούς Οργανισμούς και μοιράζονται πολλές κοινές προσεγγίσεις.



Και οι δύο απηχούμε τη φωνή της ΕΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτή τη στιγμή να είμαστε ενωμένοι. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού μας για την επικείμενη Προεδρία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Μάιο. Θα ήταν τιμή μας να έχουμε την Υπουργό Εξωτερικών στην εκδήλωση Υψηλού Επιπέδου που θα διοργανώσουμε στις 20 Μαΐου στη Νέα Υόρκη.



Επισκέπτομαι τη Λιουμπλιάνα αμέσως μετά τη Γενεύη, όπως ανέφερε η Υπουργός Εξωτερικών, για τη συνάντηση σχετικά με το Κυπριακό, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.



Πιστεύουμε ακράδαντα στη σημασία της συνέχισης του διαλόγου, της συζήτησης. Χθες, αναγνωρίσαμε τη σημασία της διαβούλευσης, παρά τις όποιες διαφορές. Πιστεύουμε ότι το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί το θεμέλιο για να προχωρήσουμε στην επίλυση του Κυπριακού, που θα οδηγήσει στην επανένωση του νησιού.



Σήμερα, εδώ στη Σλοβενία, συμφωνήσαμε ως προς την ανάγκη να αυξήσουμε και να ενισχύσουμε τους διμερείς μας δεσμούς όσον αφορά την οικονομία, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την ενέργεια. Υφίστανται πολλοί τομείς, στους οποίους θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας.



Στον τουρισμό, όπως μόλις ανέφερε η Αναπληρωτής Πρωθυπουργός, έχουμε πολύ καλή επίδοση. Η δεύτερη θέση δεν είναι βέβαια αρκετή, αλλά θα εργαστούμε για να φτάσουμε στην κορυφή. Οι Έλληνες επισκέπτες είναι πολύ ευχαριστημένοι με την όμορφη Λιουμπλιάνα και αυτή την όμορφη χώρα.



Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μας και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών. Η Ελλάδα έγινε το 13ο μέλος το 2023. Είναι σημαντικό ότι το Αιγαίο γίνεται η «τέταρτη» θάλασσα στο όλο εγχείρημα που ενώνει πολλές χώρες. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή η νότια διάσταση είναι σημαντική γιατί χρησιμεύει στη γεφύρωση Νότου και Βορρά. Αυτό είναι σημαντικό γιατί διευρύνει την προοπτική των γεωπολιτικών συμφερόντων στην περιοχή.



Συζητήσαμε επίσης, όπως αναφέρθηκε, για την πρωτοβουλία «Med9». Δεδομένης της φετινής Προεδρίας της Σλοβενίας, θα συνεργαστούμε στενά και θα συμμετάσχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις που θα διοργανώσει η Σλοβενία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε αυτού του είδους τα περιφερειακά αποτελέσματα, όταν πρόκειται για κοινές προκλήσεις, και υποστηρίζουμε πλήρως όλες τις πρωτοβουλίες της Σλοβενίας.



Μία από τις προτεραιότητές της είναι και η Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ και η Διεύρυνση. Συζητήσαμε εκτενώς για τη διαδικασία διεύρυνσης και ιδιαίτερα για τα Δυτικά Βαλκάνια. Πιστεύουμε ότι η διαδικασία διεύρυνσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια διαδικασία αναζωογόνησης και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποφασιστικότητα των δύο χωρών μας ως προς τα επόμενα βήματα που αφορούν τα Δυτικά Βαλκάνια είναι εξαιρετικά σημαντική.



Έχουν παρέλθει 22 χρόνια από την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης, η οποία έθεσε το πλαίσιο για την προσχώρηση των Δυτικών Βαλκανίων. Νομίζω πως πρέπει να αναλάβουμε κατάλληλη και ισχυρή δράση, προκειμένου να επισπεύσουμε τη διαδικασία. Προφανώς στη βάση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, του διεθνούς δικαίου και της αρχής των ιδίων επιδόσεων. Αλλά πρέπει να επισπεύσουμε τη διαδικασία και μοιραζόμαστε την αντίληψη αυτή με την Υπουργό Εξωτερικών.



Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κρίση στη Μέση Ανατολή έχουν αναταράξει ολόκληρο τον κόσμο. Είχαμε κάποιες θετικές ειδήσεις και από τις δύο πλευρές, αλλά είχαμε και κάποιες αρνητικές ειδήσεις.



Η εκεχειρία φαίνεται να μην είναι επαρκής. Πρέπει να διαμορφώσουμε μία νοοτροπία ειρήνης και ευημερίας. Η σύγκρουση στην Ουκρανία πρέπει να τερματισθεί. Υποστηρίζουμε μία δίκαιη, συνολική και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία με πλήρη σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της χώρας. Προφανώς, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι απλά ένας πόλεμος μεταξύ δύο κρατών, αλλά συνιστά υπαρξιακό ζήτημα για τον κόσμο ολόκληρο.



Επίσης στη Μέση Ανατολή είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από την επανεκκίνηση των εχθροπραξιών στη Γάζα και τον μεγάλο αριθμό ανθρώπινων απωλειών. Απευθύνουμε έκκληση για σεβασμό της εκεχειρίας, για απελευθέρωση των ομήρων και για ανεμπόδιστη ροή επιπλέον ανθρωπιστικής βοήθειας. Στη Γάζα υπάρχει επιτακτική ανάγκη για επιπλέον ανθρωπιστική βοήθεια. Και εργαζόμαστε από κοινού για να διασφαλίσουμε πως αυτή η βοήθεια θα φθάσει σε όσους το έχουν ανάγκη.

Αγαπητή Tanja,



Σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα στα παγκόσμια ζητήματα, η ανάπτυξη σχέσεων, όπως η δική μας, δεν είναι απλά σημαντική, αλλά κάνει πραγματικά τη διαφορά. Μαζί μπορούμε να παραγάγουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα για έναν καλύτερο κόσμο. Και αυτό είναι μία υποχρέωση που έχουμε απέναντι στον κόσμο και τις μελλοντικές γενιές.



Σας ευχαριστώ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπουργέ, μόλις επιστρέψατε από τη Γενεύη. Υπάρχει λόγος αισιοδοξίας πως οι συνομιλίες θα παραγάγουν αυτή τη φορά περισσότερα αποτελέσματα σε σχέση με το παρελθόν;



Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχουμε καταφέρει να αναζωογονήσουμε τις συνομιλίες για το Κυπριακό. Αυτή είναι ίσως η καλύτερη είδηση που ακούσαμε τα τελευταία 8 χρόνια ακινησίας και αδράνειας.



Βρισκόμαστε ακόμη πολύ μακριά από την επίτευξη λύσης, η οποία μπορεί να νοηθεί μόνο εντός του πλαισίου των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας για μία Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Ωστόσο, οφείλω να υπογραμμίσω πως ήταν όντως μεγάλο βήμα το ότι τα δύο μέρη συζήτησαν με διαβουλευτικό τρόπο, μαζί με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Τουρκίας και της Ελλάδας και με την εκπροσώπηση του Ηνωμένου Βασιλείου.



Υπάρχουν ορισμένα απτά αποτελέσματα από τις συνομιλίες για το Κυπριακό στη Γενεύη, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκριμένα, ο διορισμός Προσωπικού Απεσταλμένου για το Κυπριακό Ζήτημα, ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα, το οποίο είναι εξαιρετικής σημασίας. Και ειδικά η επόμενη συνάντηση στο διευρυμένο σχήμα των πέντε, συμπεριλαμβανομένων των δύο μερών και των τριών εγγυητριών δυνάμεων, τον ερχόμενο Ιούλιο. Και βεβαίως μία λίστα θετικών μέτρων. Μέτρων, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για περαιτέρω οικοδόμηση εμπιστοσύνης, κάτι που αυτή τη στιγμή αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα.



Η αλήθεια είναι πως πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη, προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Οφείλω να πω πως έχω μικρή αισιοδοξία. Η αλήθεια είναι πως, δεδομένων των συνθηκών αυτή τη στιγμή στον κόσμο, υπάρχει μικρή ελπίδα ότι θα μπορούσαμε να έχουμε καλές ειδήσεις. Και καλή είδηση θα μπορούσε να είναι μόνον η επανένωση.



ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και οι δύο αναφερθήκατε στη Διεύρυνση της ΕΕ και στο ότι η ΕΕ προτείνει τρόπους για να αποκτήσει η Ευρώπη τη στρατηγική της αυτονομία και να ενισχύσει την αμυντική της βιομηχανία. Μεταξύ άλλων προτάθηκε και η μεταφορά κονδυλίων από τη συνοχή στην άμυνα. Ανησυχείτε πως αυτό θα δημιουργήσει επιπλέον εμπόδια στη Διεύρυνση; Ανησυχείτε πως αυτό θα προκαλέσει χάσμα ακόμα και ανάμεσα στα κράτη μέλη;



Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Σαν να μην είχαμε αρκετά χάσματα ήδη. Υπάρχουν δύο αλήθειες. Η πρώτη αλήθεια είναι πως η διαδικασία Διεύρυνσης πρέπει να προχωρήσει. Η Διεύρυνση είναι κομβική για την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μία συμπεριληπτική Ευρώπη. Και όσο μεγαλύτερη είναι Ευρώπη, τόσο ισχυρότερη γίνεται. Ειδικά στις μέρες μας, που χρειάζεται να επιδείξουμε ενότητα και δύναμη. Βεβαίως, υπάρχουν υποψήφιοι σε προ-ενταξιακή διαδικασία και πρέπει να τους ενθαρρύνουμε πλήρως. Μαζί με τη Σλοβενία έχουμε εργαστεί για την παροχή συγκεκριμένων κινήτρων και τεχνογνωσίας. Και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατό μέσο, προκειμένου να καταστήσουμε δυνατή την πρόοδο στη διαδικασία Διεύρυνσης με έναν ουσιαστικό τρόπο στο μέλλον.



Όσον αφορά την αμυντική αυτονομία της ΕΕ, αυτή είναι μία πρωτοβουλία που έχει υλοποιηθεί κατόπιν έντονων προσπαθειών τα τελευταία τρία έτη. Είναι σημαντικό η Ευρώπη να καταστεί αυτόνομη και αυτάρκης. Είναι σημαντικό, όχι μόνο για την ισχύ των κρατών μελών, αλλά και για την ευημερία των ευρωπαϊκών λαών. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να εκφράσω την ανησυχία μου σχετικά με την πιθανή μεταφορά κονδυλίων από τον τομέα της συνοχής.



Θεωρώ πως η συνοχή αποτελεί παράγοντα-κλειδί στην Ευρώπη. Είναι η καρδιά της «κοινωνικής» Ευρώπης. Δεν μπορούμε να έχουμε πολλές παραχωρήσεις στον τομέα αυτό. Όλοι αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να αναπτύξουμε τις δυνατότητες του αμυντικού μηχανισμού της ΕΕ. Αλλά, από την άλλη πλευρά, αυτό δεν μπορεί να αποβεί εις βάρος των δαπανών στον τομέα της κοινωνικής συνοχής. Πρέπει να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης του νέου αυτού τρόπου διαμόρφωσης του προϋπολογισμού.



ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ερώτηση σχετικά με τα γεγονότα στην Τουρκία (μετά το πέρας των δηλώσεων).



Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Παραχωρήσεις από το κράτος δικαίου και τις πολιτικές ελευθερίες δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές. Οφείλονται πειστικές απαντήσεις για κάθε επικαλούμενη παραβίασή τους.

