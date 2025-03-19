Φαραντούρης σε Κομισιόν για σύλληψη Ιμάμογλου: Eλλειψη Δημοκρατίας στην Τουρκία

Ως «απόδειξη της έλλειψης δημοκρατίας στην Τουρκία», επισήμανε την προφυλάκιση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο ευρωβουλευτής της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας σήμερα στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας και της Ειδικής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας, παρουσία της αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χένα Βίρκουνεν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«Θέλουμε μια ασφαλή και αυτοδύναμη Ευρώπη και συζητάμε για την ενίσχυση της δημοκρατίας και τη θωράκισή της από ξένες παρεμβάσεις. Αλλά επιστρατεύετε γι' αυτό σκοπό τη συνδρομή τρίτων χωρών, που ούτε δημοκρατικά λειτουργούν, ούτε πιστεύουν στην ελευθερία του λόγου», επισήμανε απευθυνόμενος στην Ευρωπαία Επίτροπο.

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ στις Βρυξέλλες, χιλιάδες κόσμου συγκεντρώνονται στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας για να διαδηλώσουν κατά της αντιδημοκρατικής προφυλάκισης του εκλεγμένου Δημάρχου Κωνσταντινούπολης και βασικού αντιπάλου του νυν Προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν», προσέθεσε, επισημαίνοντας ότι «ο λόγος της προφυλάκισης και των διώξεων εναντίον του, είναι ένας: να μην μπορέσει να συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές γιατί θα επικρατήσει απέναντι στον νυν Πρόεδρο, όπως έγινε πρόσφατα στον Δήμο Κωνσταντινούπολης».

«Μιλάμε για τη θωράκιση της δημοκρατίας και των εκλογικών μας διαδικασιών από τρίτες χώρες στην Ευρώπη, αλλά υπάρχουν τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, που προσκαλείτε στις διασκέψεις για την ασφάλεια της Ευρώπης και σήμερα αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι ούτε δημοκρατία ούτε ελευθερία του λόγου υπάρχει εκεί», είπε και αμέσως συνέχισε:

«Πώς θέλετε να θωρακίσετε τη δημοκρατία και την ασφάλεια στην Ευρώπη επιστρατεύοντας τη συνδρομή μιας χώρας με προφανή αντιδημοκρατική, επιθετική, αναθεωρητική και αυταρχική συμπεριφορά; Περιμένω απαντήσεις και άμεση καταδίκη αυτών των πρακτικών από την Επιτροπή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

