Γιώργος Παπανδρέου: Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τον Εκρέμ Ιμάμογλου

Στο πλευρό του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη το πρωί, δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός και νυν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου.

Πιο αναλυτικά η δήλωσή του:

«Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τον Ekrem İmamoğlu και όλους όσοι στην Τουρκία αντιμετωπίζουν άδικες διώξεις επειδή υπερασπίζονται τη δημοκρατία. Οι συλλήψεις πολιτικών προσώπων με αμφίβολες κατηγορίες αποτελούν άμεση επίθεση στη βούληση του λαού και στις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας.

Η Τουρκία είναι μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες, χτισμένη με τη βούληση και τη σκληρή δουλειά των πολιτών της—πολιτών που πιστεύουν στη δικαιοσύνη, την ελευθερία και το δικαίωμα να καθορίζουν το μέλλον τους. Όμως, οι προσπάθειες διαίρεσης, φίμωσης και εκφοβισμού της αντιπολίτευσης αποδυναμώνουν την κοινωνία, τη στιγμή που η ενότητα και η πρόοδος είναι πιο αναγκαίες από ποτέ. Η πραγματική ηγεσία δεν καταπνίγει φωνές, αλλά τις αγκαλιάζει. Η αληθινή δύναμη βρίσκεται στη δημοκρατία, όχι στον φόβο.

Η φωνή του τουρκικού λαού δεν μπορεί και δεν θα φιμωθεί. Θαυμάζουμε το θάρρος σου στην υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών και στεκόμαστε στο πλευρό σου στον αγώνα για μια ελεύθερη και δίκαιη Τουρκία».

