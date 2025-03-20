Νέα παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για τα εθνικά θέματα

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα 10 σημεία μιας νέας προσέγγισης της θέσης της χώρας μας στη διαρκώς μεταβαλλόμενη γεωπολιτική σκηνή θα περιγράψει με δημόσια παρέμβασή του ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος αυτής της νέας στρατηγικής, όπως θα αναφέρει, είναι μια ισχυρή και αυτοδύναμη Ελλάδα που διεκδικεί το ρόλο που της αναλογεί στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας, και όχι ως πρόθυμος και υποτελής ακόλουθος των αποφάσεων τρίτων.

Ο πρώην πρωθυπουργός θα τονίζει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε επικίνδυνο σταυροδρόμι με ευθύνη της σημερινής πλειοψηφίας. Αναμένεται να τονίσει ότι τα τελευταία πεντέμισι χρόνια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει εκθέσει τη χώρα πολλαπλώς και σε οικονομικούς, αλλά και σε γεωπολιτικούς κινδύνους. Δεν αξιοποίησε τη σταθεροποίηση της οικονομίας μετά την έξοδο από τα μνημόνια για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, ενώ άφησε να πάει χαμένη η μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάπτυξης. Το κυριότερο όμως, όπως θα σημειώσει, είναι ότι χειρίστηκε καταστροφικά το ουκρανικό.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα υποστηρίξει πως η αλλαγή στρατηγικής είναι αναγκαία και πως προφανώς δεν μπορεί να την επιτύχει η παρούσα κυβέρνηση. Στην ίδια παρέμβαση ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίζει την ανάγκη για ριζική στροφή στην ευρωπαϊκή στρατηγική. Μια Ευρώπη που αντί, έστω και τώρα, να πρωτοστατεί στην προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός στο ουκρανικό μέτωπο και εξεύρεση άμεσης διπλωματικής λύσης, αυτός που πρωτοστατεί είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και στο τραπέζι των συνομιλιών δεν βρίσκεται καν εκπρόσωπος της, θα επισημάνει χαρακτηριστικά.

