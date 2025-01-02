«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε μήνυμά του στα social media μετά την αιματηρή επίθεση στη Νέα Ορλεάνη, που κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

«Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τον αμερικανικό λαό και την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, επιβεβαιώνοντας ότι η βία σε οποιαδήποτε μορφή είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί», προσθέτει σε ανακοίνωσή της η Αθήνα.

We convey our sincere condolences to the bereaved families of the victims and wish for a speedy recovery of those injured. We stand in solidarity with the American people and the US Government, reaffirming that violence in any form is unacceptable and cannot be justified. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 2, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.