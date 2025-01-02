Λογαριασμός
«Στεκόμαστε αλληλέγγυοι» το μήνυμα του ΥΠΕΞ για την επίθεση στη Νέα Ορλεάνη

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», προσθέτει η Αθήνα σε ανακοίνωσή της

υπουργείο Εξωτερικών

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε μήνυμά του στα social media μετά την αιματηρή επίθεση στη Νέα Ορλεάνη, που κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

«Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τον αμερικανικό λαό και την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, επιβεβαιώνοντας ότι η βία σε οποιαδήποτε μορφή είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί», προσθέτει σε ανακοίνωσή της η Αθήνα.

TAGS: Νέα Ορλέανη Υπουργείο Εξωτερικών
