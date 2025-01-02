Για την περίοδο συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, τον ρόλο της Άνγκελα Μέρκελ, την περίφημη διαπραγμάτευση του Αλέξη Τσίπρα το 2015, αλλά και τα σενάρια που τον παρουσιάζουν ως τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας μίλησε σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο σήμερα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας

«Έχω σεβασμό στη Μέρκελ»

Έχω σεβασμό στη Μέρκελ διότι συνέβαλε τελικά να σωθεί η Ελλάδα, και εκ του αποτελέσματος κρίνονται τα πράγματα, αλλά την άνοιξη του 2014 ήταν η τελευταία φορά που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκταμίευσε δόση» τόνισε αρχικά ο κ. Στουρνάρας, προσθέτοντας:

«Πολύ καλά έγιναν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του Σαμαρά, τώρα τα υπόλοιπα θα τα γράψει η ιστορία. Η Ελλάδα πραγματικά γλίτωσε στην τρίχα, η Μέρκελ τελικά έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να σωθεί η Ελλάδα, άρα με σεβασμό την κοιτάζω αλλά δεν σημαίνει ότι όλα όσα λέει είναι σωστά». Μάλιστα, αναφερθείς στο παρασκήνιο με το επονομαζόμενο «time-out» που είχε προτείνει ο τότε Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, αποκάλυψε πως «αν η Ελλάδα έβγαινε τότε από το Ευρώ, θα γινόταν Συρία».

Τρίτο μνημόνιο

Σε ερώτηση για το αν ήταν φάουλ των δανειστών το ότι το 2014 δεν έδωσαν το «πράσινο φως» για έξοδο από το Μνημόνιο, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις, και περίμεναν τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Στουρνάρας συμφώνησε χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως το «μεγαλύτερο φάουλ», καθώς ο όρος που είχε τεθεί στη χώρα μας από το Eurogroup ήταν όταν πιάσουμε πρωτογενές πλεόνασμα, τότε θα γινόταν «αναδόμηση» χρέους, μείωση επιτοκίων.

«Μετά η Γερμανία είχε Ευρωεκλογές και δεν ήθελε να το κάνει, επομένως προσπαθήσαμε να βρούμε κάθε δικαιολογία. Η δεύτερη δικαιολογία ήταν πως αν το κάναμε τώρα, πέσει αυτή η κυβέρνηση και έρθει μια άλλη πιο απείθαρχη, δεν θα έχουμε άλλα όπλα στα χέρια μας. Αλλά τελικά επειδή όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, αν το κάναμε τότε, ίσως να μη χρειαζόταν το τρίτο μνημόνιο, το οποίο ήταν ίσως και το πιο σκληρό από όλα», υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας.

Απαντώντας στον ισχυρισμό του Αλέξη Τσίπρα ότι η διαπραγμάτευσή του δεν κόστισε 100 δισεκατομμύρια, ο κ. Στουρνάρας παρέπεμψε στην Ανάλυση της Βιωσιμότητας του Δημοσίου Χρέους από το ΔΝΤ στο τέλος του 2014 και σε αυτήν στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2015. «Τα έζησα αυτά, δεν μπορεί να μου πει κανείς ότι δεν είναι έτσι, τα έζησα στην πλάτη μου. Πολλοί λίγοι ξέρουν τι περάσαμε τότε, άρα είναι λογικό να αισθάνομαι μια ευαισθησία για τα θέματα αυτά. Ξέρω όμως ότι τελικά τέλος καλό, όλα καλά και φτάνουμε σε σημείο να αποτελούμε υπόδειγμα και από τη Γερμανία και από τη Γαλλία».

Σενάρια για Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Παράλληλα, ως προς τα σενάρια που τον παρουσιάζουν ως τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ήατν κατηγορηματικός. «Η χώρα έχει πρόεδρο η οποία είναι πολύ καλή κατά την άποψή μου, αν θέλετε την γνώμη μου στον βαθμό που μου πέφτει λόγος, και η χώρα έχει κεντρικό τραπεζίτη που του αρέσει η δουλειά που κάνει».

Τράπεζες - προμήθειες

Όσον αφορά το ζήτημα των τραπεζών και των προμηθειών, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι «οι προμήθειες που παίρνουν οι τράπεζες δεν είναι μόνο προμήθειες από μεταφορά χρημάτων, από ανάληψη από τα ATM που αφορούν τα μέτρα είναι και προμήθειες από επενδυτική τραπεζική από διαχείριση χαρτοφυλακίων άρα δεν μπορείς να παρέμβεις σ' αυτά, αυτά είναι αμοιβές που κάνουν για δουλειές που κάνουν. Άρα πιστέψτε με είναι τα μέτρα σωστά, μετρημένα και τιμολογημένα. Ίσως και οι τράπεζες έχουν πέσει λίγο θύμα της δικής τους ρητορικής ότι πάνε όλα τέλεια, ότι έχουν πολύ μεγάλα κέρδη».

Σημείωσε επίσης ότι «κέρδη έχουν μόνο το τελευταίο διάστημα. Βεβαίως, πρέπει να έχουν κέρδη και σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κέρδη τους είναι αποτέλεσμα της νομισματικής πολιτικής που ακολουθούμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μην ξεχνάτε τα προηγούμενα χρόνια είχαν και μεγάλες ζημιές»

«Τα μισά κεφάλαια των τραπεζών, λόγω ακριβώς του κουρέματος των ομολόγων, λόγω των κόκκινων δανείων, δεν είναι καταβεβλημένο κεφάλαιο ακόμα, είναι μια απαίτηση έναντι του ελληνικού δημοσίου που έχουν, αυτό ονομάζεται αναβαλλόμενη φορολογία. Πληρώνουν αλλά συμψηφίζονται με την υποχρέωση που έχει το δημόσιο απέναντι τους. Άρα λοιπόν θέλουμε τώρα τα κέρδη που κάνουν ένα μέρος αυτών των κερδών, πρέπει οπωσδήποτε να πάει σε μέρισμα διότι άνθρωποι επένδυσαν στις ελληνικές τράπεζες. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πούλησε μετοχές, δεν μπορούμε να πούμε στους μετόχους ότι δεν θα πάρετε ποτέ μέρισμα. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι θα πάει σε μέρισμα. Ένα κομμάτι βεβαίως πηγαίνει σε απόσβεση της αναβαλλόμενης φορολογίας και ένα πηγαίνει σε αύξηση κεφαλαίου. Άρα λοιπόν πρέπει να τα πετύχουν και τα τρία αυτά μαζί.

Πιστεύω ότι οι minimum προϋποθέσεις για μία συναίνεση στην οικονομική πολιτική είναι να έχουμε δημοσιονομική υπευθυνότητα, δηλαδή να έχουμε κάθε χρόνο ένα δημοσιονομικό πλεόνασμα πρωτογενές της τάξης του 2-2,5% του ΑΕΠ σαν και αυτό που έχουμε τώρα. Δεύτερον να φροντίζουμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την ευστάθεια δηλαδή του τραπεζικού συστήματος για να μπορούμε να προστατεύσουμε τις καταθέσεις γιατί ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα όλα αυτά τα χρόνια ήταν ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ σε καταθέσεις ούτε από την πιο απομακρυσμένη συνεταιριστική τράπεζα. Τρίτον πρέπει να κάνουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις ούτως ώστε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα της οικονομίας και τέλος να καλύψουμε το επενδυτικό κενό, δηλαδή να κάνουμε επενδύσεις για να φτάσουμε πια στο μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτά τα τέσσερα πράγματα πρέπει να κάνουμε», τόνισε.

Επιτόκια

Αναφερόμενος και στο ζήτημα των επιτοκίων, σημείωσε ότι «έχουμε κάνει τέσσερις μειώσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχουμε πέσει από το 4% που ήταν το Ιούνιο σε 3% αυτό είναι το βασικό επιτόκιο. Οι Τράπεζες το περνάνε στα επιτόκια, είναι υποχρεωμένες, και η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί ακριβώς αυτή τη μείωση, γιατί τα επιτόκια είναι κυμαινόμενα άρα περνάει η μείωση υποχρεωτικά και επίσης αναμένω να γίνει ακόμα άλλες 100 μονάδες βάσεις, δηλαδή να φτάσουμε κοντά στο 2% προς το φθινόπωρο εκτός απροόπτου πάντα -και θα δούμε τι μπορεί να είναι αυτά τα απρόοπτα, εννοώ στην Ευρώπη και στην Αμερική - γύρω στο 2% να πέσουν τα βασικά επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας, γύρω στο φθινόπωρο του 2025. Ο δανειολήπτης θα το δει άμεσα αυτό».

Φόβοι για την προεδρία Τραμπ

Σημείωσε ακόμη ότι «φοβόμαστε την προεδρία Τράμπ», διότι, όπως εξήγησε, «αν ο Τραμπ εφαρμόσει αυτά που είπε προεκλογικά, ότι θα βάλει δασμούς, θα μειώσει τους εταιρικούς φόρους στην Αμερική, θα διώξει μετανάστες, λοιπόν αυτά είναι ένα εκρηκτικό μίγμα και μπαίνει πάνω σε μια κατάσταση όπου αυτή τη στιγμή το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών βαίνει ταχέως αυξανόμενο. Πολλοί λένε ότι δεν πειράζει γιατί το δολάριο είναι από πίσω, ξεχνάνε όμως ότι το δολάριο είναι η βάση του συστήματος, διότι ακριβώς στηρίζεται πάνω σε ένα ασφαλές ενεργητικό στοιχείο που είναι τα ομόλογα και τα έντοκα γραμμάτια του Αμερικανικού Δημοσίου, αν αυτά αδυνατήσουν θα αδυνατήσει μακροχρόνια και το δολάριο δηλαδή. θα πρέπει η Ευρώπη να ορίσει κάποιον ο οποίος θα διαπραγματευτεί. Πάντα ένας πόλεμος είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη εξέλιξη φυσικά γιατί έχει απώλεια ζωής αλλά και στην οικονομία, δηλαδή η Ευρώπη μπήκε σε μια κρίση λόγω του πολέμου της Ουκρανίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.