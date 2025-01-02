Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑλ Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα την πρώτη επίκαιρη ερώτηση ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εστιάζοντας μέσα από αυτήν σε ζητήματα για τον αγροτικό τομέα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι αμέσως μόλις ξεκινήσουν οι εργασίες της Βουλής, θα αναλάβει σχετική πρωτοβουλία καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό και ζητώντας απαντήσεις:

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

Στον έκτο χρόνο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωτογενής τομέας υφίσταται μια πρωτοφανή απαξίωση. Αφενός μεν τα σοβαρά προβλήματα του αγροτικού κόσμου παραμένουν χωρίς πειστικές απαντήσεις και αφετέρου η κυβέρνηση έχει αποτύχει στη χάραξη μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής πολιτικής που θα αυξάνει την εξωστρέφεια αγαθών που παράγει ο τόπος μας, θα ενισχύει το εμπορικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων και θα συμβάλλει στην ολόπλευρη αναβάθμιση της ελληνικής περιφέρειας.

Απ’ άκρη σε άκρη στη χώρα, χωριά ερημώνουν και οι κάτοικοί τους οδηγούνται σε εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση. Οι περιφερειακές ανισότητες διευρύνονται ραγδαία με σοβαρές επιπτώσεις στο μείζον εθνικό ζήτημα του Δημογραφικού. Και όλα αυτά σε μια εποχή κατά την οποία ο πρωτογενής τομέας αποκτά ξανά στρατηγική σημασία, καθώς η ζήτηση τροφίμων αυξάνεται παγκοσμίως ενώ η αγροτική προσφορά υπόκειται όχι μόνο σε γεωπολιτικές συγκρούσεις αλλά και στην ολοένα και κλιμακούμενη κλιματική κρίση.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει να ενισχύσει τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την αναπτυξιακή και δημογραφική αναγέννηση της Ελλάδας.

Το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθεί η κυβέρνηση, δεν δημιουργεί μια ανθεκτική οικονομία και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι το 62% των άμεσων ξένων επενδύσεων το 2024 αφορούσε σε real estate, που αντί να ενδυναμώνει την εθνική οικονομία, αποδυναμώνει την ελληνική ιδιοκτησία.

Για τον λόγο αυτό, αμέσως μόλις ξεκινήσουν οι εργασίες της Βουλής, θα αναλάβω σχετική πρωτοβουλία καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό και ζητώντας απαντήσεις:

-Για την έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα, καθώς εδώ και χρόνια, η κυβέρνηση δεν έχει καταθέσει ένα συνεκτικό σχέδιο που να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με ουσιαστικές λύσεις.

-Για τη συνολική εγκατάλειψη της ελληνικής περιφέρειας και των αγροτών, με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση του αγροτικού εισοδήματος και την ερήμωση της υπαίθρου.

-Για την αύξηση του κόστους παραγωγής, καθώς και τη νέα χρονιά οι αγρότες μας βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσβάσταχτα κόστη.

-Για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και η γραφειοκρατία εντείνουν τα προβλήματα, την ίδια στιγμή που πρωτοφανή ζητήματα κακοδιαχείρισης έρχονται στην επιφάνεια, οδηγώντας τον Οργανισμό σε ευρωπαϊκή επιτήρηση.

-Για το υπέρογκο ενεργειακό κόστος που επιδρά αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα των αγροτικών μας προϊόντων, καθώς εκτινάσσει το συνολικό κόστος παραγωγής. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μεταποιητές, συνεταιρισμοί θα έπρεπε να έχουν κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης σε ενεργειακές κοινότητες για να σταθεροποιήσουν το κόστος παραγωγής, αντισταθμίζοντας έτσι τα κόστη για λιπάσματα και ζωοτροφές. Η κυβέρνηση αντί να υιοθετήσει αυτήν τη δίκαιη πολιτική -όπως κάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες- έχει επιλέξει να ναρκοθετήσει το ενεργειακό μέλλον της χώρας, δεσμεύοντας το μεγαλύτερο μέρος του ενεργειακού χώρου προς όφελος των ισχυρών παραγωγών ενέργειας.

Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ένα σχέδιο για την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, πριν είναι αργά. Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει συγκεκριμένη δέσμη μέτρων για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής και του πρωτογενούς τομέα. Τα μέτρα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε σύντομα στη Βουλή, καθώς δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να χαθεί και άλλος πολύτιμος χρόνος για τους αγρότες και την ελληνική περιφέρεια.

