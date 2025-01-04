Της Δώρας Αντωνίου

Το τελευταίο τριήμερο του εορταστικού διαλείμματος ολοκληρώνει την ανάπαυλα της πολιτικής ηγεσίας που από την επομένη των Θεοφανείων επανέρχεται σε συνθήκες κανονικότητας. Για την κυβέρνηση και τη Ν.Δ. ο βασικός στόχος είναι μέσα στους πρώτους μήνες του νέου έτους να καταφέρουν να αναπτύξουν δυναμική, που θα ανατρέψει την εικόνα τελμάτωσης, η οποία έχει «εγκατασταθεί» στα δημοσκοπικά ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Εχει περάσει περισσότερο από 1,5 χρόνος από τις εκλογές του 2023 και ουσιαστικά η αντίστροφη μέτρηση για τις επόμενες εκλογές έχει αρχίσει, ακόμα κι αν επιβεβαιωθεί το σενάριο εξάντλησης της τετραετίας, στο οποίο επιμένει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για τη Ν.Δ. είναι κρίσιμο να καταφέρει να ξεκολλήσει το ποσοστό της από την περιοχή του 30% και να το ανεβάσει, έστω και λίγο, διότι μια παρατεταμένη στασιμότητα απειλεί να περάσει στη συνείδηση του εκλογικού σώματος το μήνυμα ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό το ποσοστό το κυβερνών κόμμα, δεν έχει δυναμική. Παράλληλα, εάν το κυβερνών κόμμα εγκλωβιστεί σε ποσοστά αυτής της τάξεως, τότε ο στόχος της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές θα απομακρύνεται όλο και περισσότερο.

Αντίθετα, μια αύξηση του ποσοστού θα δώσει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση καταφέρνει να ξεπεράσει με επιτυχία τις όποιες κρίσεις έκαναν κάποιους από τους ψηφοφόρους της να της γυρίσουν την πλάτη και αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική, να επιδιώξει ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση.

Η επίτευξη του στόχου για αύξηση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος συνδέεται, αναμφίβολα, και με τις επιδόσεις των άλλων κομμάτων. Στην Πειραιώς θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ δείχνει να αγγίζει τα όρια της αύξησης του ποσοστού του και ότι δεν διαθέτει τη δυναμική να ανέβει σε ποσοστά πάνω από το 20%. Η πολύ μεγάλη συσπείρωση που καταγράφει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις δημοσκοπήσεις, για πολλούς σημαίνει ότι εξαντλούνται οι «δεξαμενές» άντλησης ψηφοφόρων. Αν η εκτίμηση αυτή επιβεβαιωθεί, τότε η σημαντική διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο κόμμα θα παραμείνει, διευκολύνοντας τη Ν.Δ. και την ηγεσία της να βάζουν στο τραπέζι το διακύβευμα της σταθερότητας, η οποία μπορεί να απειληθεί από ακυβερνησία, καθώς δεν θα υπάρχει στο προσκήνιο εναλλακτικός πόλος εξουσίας. Το ερώτημα είναι αν το επιχείρημα της σταθερότητας μπορεί να αποδειχθεί αρκετό για να στρέψει τους αμφιταλαντευόμενους ψηφοφόρους προς την πλευρά της Ν.Δ..

Σίγουρα ο στόχος αυτός ήταν πιο εύκολος όσο βασικός αντίπαλος ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η εμπειρία από την περίοδο διακυβέρνησής του εν πολλοίς συνέβαλε στη μεγάλη ενίσχυση της Ν.Δ.. Δεν είναι τυχαία η αναφορά στο ΠΑΣΟΚ ως «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ», που προδίδει τη διάθεση να παρουσιαστεί το νυν κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με χαρακτηριστικά ανάλογα με αυτά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, όμως, ένα σαφώς πιο δύσκολο εγχείρημα, καθώς το ΠΑΣΟΚ υπήρξε επί σειρά ετών ο ένας από τους δύο βασικούς πόλους του πολιτικού συστήματος και για σημαντική μερίδα του εκλογικού σώματος, είναι ένα κόμμα εξουσίας.

Πίεση στο κυβερνών κόμμα ασκείται και από τα δεξιά, από τα κόμματα που διεκδικούν το παραδοσιακό συντηρητικό εκλογικό κοινό προβάλλοντας μια πιο συντηρητική ατζέντα, την οποία το κυβερνών κόμμα δεν μπορεί απόλυτα να υπηρετήσει εάν θέλει να συνεχίσει να έχει ισχυρή αναφορά στον χώρο του Κέντρου. Ως εκ τούτου, το έτερο μεγάλο στοίχημα για τη Ν.Δ. είναι να καταφέρει να θωρακίσει τον χώρο στα δεξιά της και να περιορίσει τη δυναμική των κομμάτων που συγκεντρώνονται εκεί και που αθροιστικά συγκεντρώνουν ποσοστό, το οποίο σε κάποιες δημοσκοπήσεις αγγίζει ακόμα και το 20%.

