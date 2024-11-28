Του Αντώνη Αντζολέτου

Η εκτίμηση ψήφου της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ αποτυπώνει ένα πολιτικό «μωσαϊκό» εντελώς διαφορετικό από το αποτέλεσμα των εκλογών του 2023. Με τον κατακερματισμό τόσο στα δεξιά όσο κυρίως στα αριστερά να είναι εμφανής γίνεται σαφές πως χρειάζεται χρόνος προκειμένου οι ψηφοφόροι να κατασταλάξουν με τους περισσότερους να εμφανίζονται μπερδεμένοι. Καλούνται να απορρίψουν «διάττοντες αστέρες» και να επιλέξουν δυνάμεις που έχουν μια τεκμηριωμένη πολιτική πρόταση.

Η Νέα Δημοκρατία δείχνει να κερδίζει δυνάμεις σε σχέση με τις ευρωεκλογές (29,5%) παραμένοντας η μόνη σταθερή κυβερνητική δύναμη αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό. Έχει ενδιαφέρον, πως σύμφωνα με την έρευνα, το «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, φάνηκε να του δίνει «πόντους», καθώς αξιολογήθηκε από ψηφοφόρους του κόμματος «σίγουρα θετικά και μάλλον θετικά» κατά 76%. Η συσπείρωση της βρίσκεται στα μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, στο 80%, με εκροές 4% προς τη Χαριλάου Τρικούπη και ένα 8% να τηρεί στάση αναμονής. Η οικονομία θα παίξει καθοριστικό ρόλο και αυτό το γνωρίζουν καλά στο Μαξίμου.

Στο στρατόπεδο της Κουμουνδούρου η εκλογή του Σωκράτη Φάμελλου θέλει κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα για να αποτυπωθεί. Το 8% στην εκτίμηση ψήφου δεν προκαλεί χαμόγελα, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μετατραπεί σε ένα μικρομεσαίο κόμμα, ωστόσο ούτε το κίνημα του Στέφανου Κασσελάκη φαίνεται να παρουσιάζει κάποια δυναμική και αποτυπώνεται στο 5%. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήδη σχολιάζουν πως το πέρασμα του χρόνου θα ενισχύσει περαιτέρω το κόμμα τους, καθώς η εικόνα που θα παρουσιάζει αναμένεται να είναι εντελώς διαφορετική. Είναι γεγονός πως η διασπορά βουλευτών δεν βοηθάει την Κουμουνδούρου με την έκπτωση από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι ακόμα νωπή. Στα ποιοτικά στοιχεία οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές εμφανίζονται διχασμένοι με το 40% να δηλώνει «αρκετά ή πολύ πιθανό» να ψηφίσει το Κίνημα Δημοκρατίας και το 41% να απαντά πως «λίγο ή ελάχιστα έως καθόλου» θα μετακινηθεί προς την πλευρά του Στέφανου Κασσελάκη. Αν δεν υπάρξουν δείγματα γραφής και από τις δυο ηγεσίες είναι δύσκολο να βγουν ασφαλή συμπεράσματα.

Για το ΠΑΣΟΚ τα πράγματα είναι καλά, αλλά όχι ρόδινα. Η δεύτερη θέση δεν αμφισβητείται και είναι σίγουρο πως ο θεσμικός ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη συζήτηση του προϋπολογισμού τον άλλο μήνα θα του δώσει μια επιπλέον ώθηση. Το ποσοστό που καταγράφει στην πρόθεση ψήφου (17%) δείχνει πως υπάρχει δρόμος ακόμα μέχρι να ξεπεράσει το «ψυχολογικό όριο» του 20% και να παγιώσει σε μονοψήφια νούμερα τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Η κόντρα που είναι σε εξέλιξη για τον ΦΠΑ βοηθά την αναβίωση του παλαιού δίπολου και αυτή τη στιγμή βολεύει και τους δυο μονομάχους. Η Νέα Δημοκρατία αποκτώντας μετά από καιρό έναν αντίπαλο συσπειρώνει τον κόσμο της και το ΠΑΣΟΚ γίνεται ο συνομιλητής της πλειοψηφίας και ο μόνος που δείχνει πως μπορεί να την κοντράρει. Το άγχος για τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι να μη μείνει στάσιμος και να δείξει πως το κόμμα του μετά την επανεκλογή του στην προεδρία μπαίνει σε κυβερνητική τροχιά.

Εκτός από το ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση που η εκτίμηση ψήφου τους φέρνει στο 9% και 8% αντίστοιχα οι υπόλοιπες δυνάμεις δείχνουν να βρίσκονται σε ένα «πολιτικό ασανσέρ».

Η Φωνή Λογικής έχοντας πάρει φορά από την επικράτηση του Τραμπ στις ΗΠΑ εμφανίζεται 2 μονάδες ανεβασμένη σε σχέση με τις ευρωεκλογές (5%). Η Πλεύση Ελευθερίας έχει καταγραφεί και σε καλύτερα νούμερα, ωστόσο αυτή τη στιγμή εκτιμάται στο 4%. Στην εξαΰλωση οδηγούνται οι Σπαρτιάτες (2%), ενώ δυνάμεις συγκρατεί η Νίκη (3,5%). Η Νέα Αριστερά με ολοκληρωμένες τις συνεδριακές της διαδικασίες δυσκολεύεται και πάλι να ξεπεράσει το όριο του 3% και μένει στο 2,5% δείχνοντας ωστόσο πως έχει ένα παγιωμένο κοινό. Δεν έχει καταφέρει να κερδίσει κάτι από τη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ στα Αριστερά της όπως και το ΜέΡΑ25 (3%).

