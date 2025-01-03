Έκκληση για μια ισορροπημένη προσέγγιση που σέβεται τις ανθρωπιστικές αρχές, προωθεί τον διπλωματικό διάλογο και επιδιώκει μια βιώσιμη λύση στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης, βασισμένη στην αμοιβαία αναγνώριση και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου έκανε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκλήθηκε ύστερα από αίτημα της Αλγερίας μετά τις ισραηλινές επιθέσεις σε νοσοκομεία στη Γάζα.

Ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος, πρέσβης Ε. Σέκερης τόνισε "τη βαθιά δυστυχία που βιώνει ο πληθυσμός της Γάζας τους τελευταίους 14 μήνες λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης και υπογράμμισε ότι η κατάσταση, που περιλαμβάνει επιθέσεις σε νοσοκομεία και κατάρρευση των υπηρεσιών υγείας, έχει φέρει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στα πρόθυρα πλήρους κατάρρευσης" και εξέφρασε την "έντονη ανησυχία της Ελλάδας για τη συνέχιση της σύγκρουσης", υπογραμμίζοντας "την ανάγκη τερματισμού της ανθρωπιστικής κρίσης και προστασίας των αμάχων".

Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και το Δικαίωμα στην Αυτοάμυνα

Η Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Σέκερης, αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, δεδομένων των σημαντικών απωλειών, όπως οι 1.200 νεκροί πολίτες και οι 100 όμηροι που παραμένουν σε αιχμαλωσία τον τελευταίο χρόνο. Ωστόσο, τόνισε ότι "όλες οι ενέργειες πρέπει να καθοδηγούνται από το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο", σημειώνοντας ότι "σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο τα νοσοκομεία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς ούτε να γίνονται στόχοι υπό ασαφείς κατηγορίες".

"Οι επιθέσεις που προκάλεσαν θανάτους ασθενών, ιατρικού προσωπικού και ανθρωπιστικών εργαζομένων, επισημαίνοντας ότι αυτές αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και του Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων" ανέφερε ο κ. Σέκερης.

Η Ελλάδα ζήτησε το άνοιγμα των διαβάσεων για ανεμπόδιστη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας και τη διασφάλιση ότι τα καταφύγια θα παραμείνουν ασφαλή καταφύγια και δεν θα μετατραπούν σε «παγίδες θανάτου» για όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

"Οι επιχειρήσεις της UNRWA παραμένουν ζωτικής σημασίας για τον άμαχο πληθυσμό" ανέφερε ο κ. Σέκερης.

Ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος υπογράμμισε "την ανάγκη για διπλωματία και διάλογο και αναφέρθηκε στις καταστροφικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 "ως οδυνηρή υπενθύμιση του ανθρώπινου κόστους της σύγκρουσης και ζήτησε άμεση εκεχειρία, την άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων και την απρόσκοπτη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα".

"Η στρατιωτική πίεση από μόνη της δεν επαρκεί για να νικήσει την τρομοκρατία και τις εξτρεμιστικές ιδεολογίες" ανέφερε ο κ. Σέκερης.

Λύση δύο Κρατών

Ο κ. Σέκερης επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στη λύση των δύο κρατών, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, "ως τη μόνη βιώσιμη λύση για διαρκή ειρήνη" και υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού του δικαιώματος του Ισραήλ να υπάρχει με ασφάλεια και την ταυτόχρονη διασφάλιση της παλαιστινιακής αυτοδιάθεσης μέσω ενός πολιτικού ορίζοντα.

"Η μόνη μακροπρόθεσμη λύση για την περιοχή είναι η αναζωογόνηση της πολιτικής διαδικασίας ώστε να ανοίξει ο δρόμος για έναν πολιτικό ορίζοντα λύσης δύο κρατών, σύμφωνα με το σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, αναγνωρίζοντας παράλληλα το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει με ειρήνη και ασφάλεια" ανέφερε ο κ. Σέκερης.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Σέκερης τόνισε ότι "η επιδίωξη της ειρήνης είναι ένα πολύτιμο «δώρο» που η διεθνής κοινότητα πρέπει να προσπαθήσει να προσφέρει".

Κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, παρουσίασε την κατάσταση στη Γάζα ως μια εξελισσόμενη ανθρωπιστική καταστροφή με παγκόσμιο αντίκτυπο. Η έκθεση του κατέγραψε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, επισημαίνοντας τις καταστροφικές συνέπειες στις υποδομές υγείας.

Η έκθεση καταγράφει συνεχείς επιθέσεις σε νοσοκομεία από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2024, με αεροπορικές επιδρομές, επιδρομές εδάφους, εκκενώσεις ασθενών και προσωπικού, καθώς και συλλήψεις, με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία να καταστούν μη λειτουργικά.

Ο κ. Τουρκ υπογράμμισε τη σοβαρή έλλειψη υγειονομικής περίθαλψης και τις άμεσες συνέπειες για ασθενείς και τραυματίες, αναφέροντας ότι πολλές γυναίκες γέννησαν χωρίς υποστήριξη, με αποτέλεσμα αυξημένους θανάτους νεογνών.

Όπως ανέφερε "πάνω από 1.050 ιατροί και νοσηλευτές έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, με τουλάχιστον 136 επιθέσεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε 27 νοσοκομεία και άλλες 12 δομές υγείας".

Ο κ. Τουρκ ανέφερε ότι παρόλο που το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι ορισμένα νοσοκομεία, όπως το Kamal Adwan, χρησιμοποιήθηκαν για στρατιωτικούς σκοπούς από τη Χαμάς, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επαρκώς τεκμηριωθεί.

Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στο βόρειο τμήμα, ανέφερε ο κ. Τουρκ, οι περιοχές "έχουν αδειάσει σχεδόν πλήρως από Παλαιστίνιους, με πολλές οικογένειες να εκτοπίζονται και να παραμένουν χωρίς ασφαλή καταφύγια".

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τόνισε ότι "η χρήση βαρέων όπλων κατά νοσοκομείων είναι αντίθετη με την αρχή της διάκρισης μεταξύ στρατιωτικών στόχων και αμάχων και ότι τέτοιες ενέργειες μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου".

Ο κ. Τουρκ ζήτησε άμεσα:

- Ανεξάρτητη έρευνα για τις επιθέσεις σε δομές υγείας.

- 'Αμεσο άνοιγμα των διόδων για ανθρωπιστική βοήθεια.

- 'Ανευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων και τερματισμό των αυθαίρετων κρατήσεων.

- Τερματισμό της ισραηλινής παρουσίας στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Ο κ. Τουρκ κατέληξε ότι "η αποκατάσταση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα σε κάθε μελλοντική προσπάθεια ανοικοδόμησης, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για λογοδοσία και την απόλυτη προστασία των αμάχων".

