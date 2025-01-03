Για στραγγαλισμό των δήμων μέσω του ΕΣΔΝΑ και της κακοδιαχείρισης του τέλους ταφής, κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής διά του υπεύθυνου του ΚΤΕ Εσωτερικών του κόμματος, Παναγιώτη Δουδωνή.

Σε ανακοίνωση του κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «αντί να αναλάβει τις ευθύνες της για την κακοδιαχείριση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και να εξασφαλίσει διαφάνεια και λογοδοσία στη διαχείριση των απορριμμάτων, επιλέγει να μετακυλίσει το βάρος στους δήμους». Τονίζει ειδικότερα, ότι η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ (210/2024), «που επιβλήθηκε αιφνιδιαστικά και χωρίς διαβούλευση, οδηγεί σε υπερδιπλάσια οικονομική επιβάρυνση των δήμων για το τέλος ταφής, προκαλώντας αναστάτωση και σοβαρά ερωτήματα για τις πρακτικές διαχείρισης και τις οικονομικές ισορροπίες του οργανισμού».

Ο κ. Δουδωνής αναφέρει ότι η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΝΑ «εγείρει εύλογες ανησυχίες για το πώς διαχειρίζεται ο ΕΔΣΝΑ τα έσοδα από το τέλος ταφής. Παρά την υποχρέωση του οργανισμού να αποδίδει τα κονδύλια στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για την επιστροφή τους στους ΟΤΑ μέσω δράσεων ανακύκλωσης, μέχρι σήμερα καμία τέτοια επιστροφή δεν έχει πραγματοποιηθεί». Σημειώνει πως το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι «πού καταλήγουν αυτά τα ποσά» και «μήπως η αύξηση των χρεώσεων αποτελεί κάλυψη οικονομικού ελλείμματος του ΕΔΣΝΑ».

Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυτή η απόφαση «ελήφθη αιφνιδιαστικά, μετά την ψήφιση των δημοτικών προϋπολογισμών, υπονομεύοντας την οικονομική σταθερότητα των δήμων. Βασίστηκε σε στοιχεία του 2020, τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν τις σημαντικές μεταβολές στην ταφή απορριμμάτων τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας σε αδικαιολόγητα υψηλές χρεώσεις.

Παραβίασε τη νομιμότητα, καθώς δεν εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΣΝΑ, όπως προβλέπει ο νόμος».

Τονίζει ότι η μετακύλιση αυτής της υπέρμετρης επιβάρυνσης στους δήμους θα πλήξει τελικά τους πολίτες μέσω αυξημένων δημοτικών τελών, μέσω υποβάθμισης υπηρεσιών καθαριότητας και περιβαλλοντικών υποδομών.

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι απαιτεί άμεσες ενέργειες και συγκεκριμένα:

Να ανακληθεί η απόφαση 210/2024 του ΕΔΣΝΑ και να ανασταλεί η εφαρμογή της μέχρι να υπάρξει διαφάνεια και δίκαιη κατανομή του κόστους.

Να ανακληθούν οι αποφάσεις του ΕΔΣΝΑ έως ότου δημοσιευθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο εκδίκασε την υπόθεση στις 3 Δεκεμβρίου μετά την προσφυγή της ΚΕΔΕ και δεκάδων δήμων.

Να διερευνηθεί η τύχη των κονδυλίων του τέλους ταφής, με πλήρη διαφάνεια και δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων του ΕΔΣΝΑ.

Να ενεργοποιηθεί η επιστροφή των κονδυλίων από το τέλος ταφής στους ΟΤΑ για δράσεις ανακύκλωσης.

Να αποσαφηνιστεί η υπόθεση της διπλής παρακράτησης του τέλους ταφής του 2022.

«Η κυβέρνηση και ο ΕΔΣΝΑ οφείλουν να λογοδοτήσουν για τις πρακτικές τους και να σταματήσουν να επιβαρύνουν την αυτοδιοίκηση και τους πολίτες με τις αστοχίες και την αδιαφάνειά τους.

Η αυτοδιοίκηση πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, χωρίς σκιές και ερωτήματα που πλήττουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας», τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Δουδωνής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.