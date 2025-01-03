Μητσοτάκης: Xρονιά ορόσημο για το ελληνικό επιχειρείν το 2024

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα από τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μίλησε για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2024, αλλά και για τους νέους στόχους της κυβέρνησης για το νέο έτος.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Η πρώτη ανάρτηση για το 2025 αφορά την επιχειρηματικότητα. Το 2024 ήταν μια χρονιά-ορόσημο για το ελληνικό επιχειρείν, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, ιδρύθηκαν 64.262 νέες επιχειρήσεις, καταγράφοντας αύξηση 11% σε σχέση με το 2023. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, με μια συνολική αύξηση 50% σε σχέση με το 2020.

Είναι ακόμα μια απόδειξη ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης. Κάθε επιχείρηση που διακόπτει τη λειτουργία της -κυρίως ατομικές ή εποχικές επιχειρήσεις, για συνταξιοδότηση ή μετατροπή σε νέα δομή- αντικαθίσταται από τρεις νέες. Μάλιστα, στις επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους καταγράφεται μείωση σε σχέση με πέρσι, της τάξης του 11%. Κλάδοι όπως το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός και τα τεχνικά επαγγέλματα συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν. Παράλληλα, η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης, της οποίας η συνεισφορά και το 2024 ήταν σημαντική, παραμένει στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης.

Η πορεία αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας όλων: της κυβέρνησης που χτίζει ένα σταθερό και φιλικό περιβάλλον για επενδύσεις, και φυσικά των Ελλήνων επιχειρηματιών που συνεχίζουν να καινοτομούν και να προχωρούν μπροστά.

Το 2025 ξεκινά με αισιοδοξία και δυναμική. Δέσμευσή μας, να βελτιώσουμε ακόμα παραπάνω το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον, ενισχύοντας περαιτέρω τις υποδομές, μειώνοντας κι άλλο τη γραφειοκρατία και διασφαλίζοντας ότι κάθε νέα ιδέα θα βρίσκει το κατάλληλο έδαφος για να αναπτυχθεί. Εύχομαι, λοιπόν, και το 2025 να είναι μια εξίσου πετυχημένη χρονιά»

Δείτε τη δημοσίευση:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.