Μητσοτάκης σε ομογενείς: Στόχος να ενθαρρύνουμε περισσότερους Ελληνοαμερικανούς να επενδύσουν στην Ελλάδα

«Καμία επίσκεψη στη Νέα Υόρκη δεν είναι ποτέ, μα ποτέ ολοκληρωμένη χωρίς μια συγκέντρωση της δυναμικής ελληνοαμερικανικής κοινότητας αυτής της υπέροχης πόλης. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά το χαιρετισμό του σε ομογενειακή εκδήλωση στην Αστόρια της Νέας Υόρκης.

Τόνισε την ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στο στρατηγικό βάθος της σχέσης που έχει η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πρόσθεσε πως «η Ελλάδα διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, προσπαθώντας, παρά τις δυσκολίες, να εξομαλύνει τη σχέση μας με την Τουρκία, να είναι ένας ειλικρινής διαμεσολαβητής και να συνομιλεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να προσπαθήσει να επιλύσει αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή».

Αναφέρθηκε επίσης στην προσπάθεια οικοδόμησης των θεμελίων της Ελλάδας ως μια ευημερούσα και δημοκρατική κοινωνία. Είπε πως στόχος είναι επίσης: «Να ενθαρρύνουμε περισσότερους Ελληνοαμερικανούς, αν όχι να επιστρέψουν να "μας δουν με άλλο μάτι", να επενδύσουν στην Ελλάδα, να περάσουν περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα, να στείλουν τα παιδιά τους στην Ελλάδα, να χτίσουν διαπροσωπικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες μας».

Έκανε ξεχωριστή αναφορά στη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου που δόθηκε για πρώτη φορά στις πρόσφατες ευρωεκλογές και τόνισε τον ξεχωριστό ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στην αλληλεπίδραση με τις διπλωματικές μας αποστολές ώστε να γίνεται η ζωή των ομογενών πιο εύκολη.

«Ως άνθρωπος που έχει περάσει πολλά χρόνια στις ΗΠΑ, που έχει δει να αθετούνται υποσχέσεις διαφόρων κυβερνήσεων όταν μιλούσαν για τη σημασία αυτής της σχέσης, θέλω να διασφαλίσω ότι λειτουργούμε διαφορετικά. Θεωρώ ότι έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε πραγματικά να το κάνουμε αυτό. Θέλουμε να γίνετε μέρος της επιτυχίας της Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι θα κάνετε ακριβώς αυτό», είπε κλείνοντας ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά κατά το χαιρετισμό του σε εκδήλωση με ομογενείς στην Αστόρια ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Εξοχότατε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Mike και τον Drake για την πολύ ευγενική τους προσφώνηση. Καμία επίσκεψη στη Νέα Υόρκη δεν είναι ποτέ, μα ποτέ ολοκληρωμένη χωρίς μια συγκέντρωση της δυναμικής ελληνοαμερικανικής κοινότητας αυτής της υπέροχης πόλης. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ που λειτουργείτε, όπως είπε ο Drake, ως μια πολύ σταθερή και ισχυρή γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών μας.

Σήμερα είναι μια ακόμη ευκαιρία να τιμήσουμε διακεκριμένα μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Δίνω ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί αισθάνομαι ότι είναι υποχρέωσή μου, υποχρέωσή μας, να αναγνωρίσουμε το πολύ ιδιαίτερο έργο που γίνεται στην ελληνοαμερικανική κοινότητα για να διατηρηθούν αυτοί οι ισχυροί δεσμοί ζωντανοί και ισχυροί. Σε μια εποχή που ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με εξαιρετικά σύνθετες παγκόσμιες προκλήσεις, η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ευημερίας σε ένα πολύ ταραγμένο μέρος του κόσμου. Δίνω ιδιαίτερη έμφαση στο στρατηγικό βάθος της σχέσης που έχει η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κορυφαία εκδήλωση της οποίας ήταν, πιθανότατα, όταν είχα το μοναδικό προνόμιο να απευθυνθώ σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου το 2022.

Ήταν μια ευκαιρία για εμένα να μιλήσω για τους ανθεκτικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας, να τονίσω την κοινή δημοκρατική μας παράδοση, να μιλήσω λίγο για τις προκλήσεις που οι σύγχρονες δημοκρατίες μας αντιμετωπίζουν σε αυτή την εποχή της πόλωσης. Αλλά από εκείνη την ομιλία αυτό που μάλλον θυμάμαι περισσότερο είναι η υπερηφάνεια στα θεωρεία όταν είδα τα πρόσωπά σας, τα πρόσωπα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, να παρακολουθούν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας να απευθύνεται στο νομοθετικό σώμα των Ηνωμένων Πολιτειών για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Εργαζόμαστε για να κάνουμε αυτή τη σχέση όσο πιο δυνατή γίνεται.

Ξέρω ότι επίκεινται εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όποιος και αν εκλεγεί, όποιον και αν επιλέξει ο αμερικανικός λαός να τον εκπροσωπήσει στο ανώτατο αξίωμα, αυτή η σχέση θα γίνεται ολοένα και πιο δυνατή, γιατί αυτό είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον των δύο χωρών μας.

Η Ελλάδα διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, προσπαθώντας, παρά τις δυσκολίες, να εξομαλύνει τη σχέση μας με την Τουρκία, να είναι ένας ειλικρινής διαμεσολαβητής και να συνομιλεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να προσπαθήσει να επιλύσει αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή. Είναι προς το συμφέρον όλων να εργαστούμε για την αποκλιμάκωση και να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα εξελιχθεί σε περιφερειακό πόλεμο.

Ταυτόχρονα, όμως, θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε τα θεμέλια της χώρας μας, ως μια ευημερούσα και δημοκρατική κοινωνία. Αν τα πρώτα τέσσερα χρόνια της θητείας μας αφορούσαν τη σταθεροποίηση της χώρας, την αναγνώριση ότι έχουμε αφήσει πίσω μας τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, την τακτοποίηση των δημόσιων οικονομικών μας, την επιστροφή στις τάξεις των κανονικών ευρωπαϊκών χωρών, τα επόμενα τέσσερα χρόνια αφορούν την πραγματοποίηση ενός μεγάλου άλματος προς το μέλλον, την επίτευξη πραγματικής σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την αντιμετώπιση των υποβόσκοντων προβλημάτων που μας κράτησαν πίσω για πολλά, πολλά χρόνια. Διασφαλίζοντας ότι η οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σημαντικά ταχύτερους ρυθμούς από την υπόλοιπη Ευρώπη, ότι θα συνεχίσουμε να προσελκύουμε ξένες άμεσες επενδύσεις, ότι θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε θέσεις εργασίας, ότι θα βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο, θα αυξήσουμε τους μισθούς και, όπως είπε ο Drake, θα ενθαρρύνουμε περισσότερους Έλληνες που μετανάστευσαν κατά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης να επιστρέψουν.

Να ενθαρρύνουμε περισσότερους Ελληνοαμερικανούς, αν όχι να επιστρέψουν να «μας δουν με άλλο μάτι», να επενδύσουν στην Ελλάδα, να περάσουν περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα, να στείλουν τα παιδιά τους στην Ελλάδα, να χτίσουν διαπροσωπικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες μας.

Είμαι πολύ αισιόδοξος για αυτό το project. Έχουμε τρία χρόνια μπροστά μας χωρίς κάποια εκλογική αναμέτρηση. Είμαστε μια ισχυρή κυβέρνηση με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αισθάνομαι ότι η εντολή που έλαβα από τον ελληνικό λαό είναι εντολή για τολμηρές αλλαγές. Δεν με ενδιαφέρει απλώς να διαχειρίζομαι τις υποθέσεις του κράτους. Με ενδιαφέρει να διασφαλίσω ότι η Ελλάδα θα γίνει μία χώρα που πραγματικά μπορεί να είναι πρωταγωνίστρια και όχι ουραγός μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ευημερούσα δημοκρατική κοινωνία που προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Αυτό είναι το όραμά μου, και θέλουμε εσάς, την ελληνοαμερικανική κοινότητα, να είναι μέρος αυτού του σχεδίου.

Γνωρίζετε ότι για πρώτη φορά, στις πρόσφατες ευρωεκλογές, κάναμε κάτι που ήταν αδιανόητο: δώσαμε την δυνατότητα της επιστολικής ψήφου, χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψετε στην Ελλάδα ή να εμφανιστείτε στο Προξενείο ώστε να ψηφίσετε. Αυτές ήταν ευρωπαϊκές εκλογές, είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε ξανά στις εθνικές εκλογές.

Πρέπει να επισημάνω ότι χρειαζόμαστε 200 ψήφους στο Κοινοβούλιο γι' αυτό. Αλλά, βλέποντας την επιτυχία και την ικανότητα του κράτους να οργανώσει αυτό το σύστημα επιστολικής ψήφου, είμαι βέβαιος ότι ουδείς θα αρνηθεί να παραχωρήσει το δικαίωμα σε εκείνους που ζουν στο εξωτερικό να ψηφίσουν χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν την Πρεσβεία ή το Προξενείο ή να επιστρέψουν στην Ελλάδα, όπως συνέβαινε.

Είναι, πιστεύω, σημαντικό για εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά. Δεν συμφωνώ με το επιχείρημα ότι αν συμβεί αυτό -και θα γίνει-, θα εξάγουμε την πόλωση που υπάρχει στην Ελλάδα στο εξωτερικό. Όχι, πιστεύω ότι έχετε την ικανότητα να βλέπετε τα πράγματα από απόσταση, να βλέπετε τη μεγάλη εικόνα, να μένετε μακριά από τα μικροπολιτικά ζητήματα που αρκετά συχνά μας βυθίζουν σε ανούσιες συζητήσεις οι οποίες δεν αφορούν τα πραγματικά προβλήματα των Ελλήνων. Προσβλέπω ιδιαίτερα στη συμμετοχή σας.

Θα ήθελα επίσης να ξέρετε ότι ένα από τα μεγάλα project μας όσον αφορά στην αλληλεπίδρασή με τις διπλωματικές μας αποστολές, με τα Προξενεία μας, είναι να κάνουμε τη ζωή σας πιο εύκολη. Η ψηφιακή τεχνολογία θα μας βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα μεγάλο project που έχω για τα επόμενα τρία χρόνια. Έχουμε μία νέα Γενική Πρόξενο στη Νέα Υόρκη, έφτασε μόλις πριν από μια εβδομάδα. Σας στείλαμε μία από τις καλύτερες. Ανυπομονώ πολύ για τη δουλειά που θα κάνει εδώ. Να είστε βέβαιοι πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας κάνουμε υπερήφανους για την πατρίδα μας και να ενισχύσουμε αυτούς τους δεσμούς.

Ως άνθρωπος που έχει περάσει πολλά χρόνια στις ΗΠΑ, που έχει δει να αθετούνται υποσχέσεις διαφόρων κυβερνήσεων όταν μιλούσαν για τη σημασία αυτής της σχέσης, θέλω να διασφαλίσω ότι λειτουργούμε διαφορετικά. Θεωρώ ότι έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε πραγματικά να το κάνουμε αυτό. Θέλουμε να γίνετε μέρος της επιτυχίας της Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι θα κάνετε ακριβώς αυτό.

Σας ευχαριστώ, λοιπόν, πολύ για την παρουσία σας εδώ. Είναι πραγματικό προνόμιο να σας βλέπω, να σας σφίγγω το χέρι».

Πηγή: skai.gr

