Μιχαηλίδου για την παραβατικότητα ανηλίκων : Η πρόληψη της βίας ξεκινά από την οικογένεια

«Η πρόληψη της βίας ξεκινά από την οικογένεια», τόνισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο της διυπουργικής συνέντευξης Τύπου για την Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας και Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων, για την περίοδο 2025-2030.

Η κ. Μιχαηλίδου, αφού χαρακτήρισε «αναγκαία» την εθνική στρατηγική, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έλαβε πρωτοβουλίες ήδη από το 2019 πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά τόνισε παράλληλα ότι «έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Αντιμετωπίζουμε το ζήτημα διυπουργικά, ξέροντας ποιοι είναι οι στόχοι μας».

Η υπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση και ειδικότερα το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όπως είναι η Γραμμή 1107 για την παιδική προστασία, στους υπεύθυνους προστασίας ανηλίκων κλπ, στη θέσπιση του λευκού ποινικού μητρώου για όσους εργάζονται με παιδιά, αλλά και στη σημασία κατάρτισης πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Επισήμανε δε, ότι «η οικογένεια είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας προστασίας των ανηλίκων, καθώς εκεί συγκροτείται η προσωπικότητα του παιδιού. Όταν λοιπόν η βία βρίσκει χώρο μέσα στην οικογένεια και γίνεται αποδεκτή μέσα σε ένα σπίτι ή αν οι συνθήκες διαβίωσης γίνονται κακοποιητικές, τα παιδιά δεν μαθαίνουν να απορρίπτουν τη βία και δεν μιλούν όταν αυτή συμβαίνει».

Πρόσθεσε με νόημα ότι «η ευθύνη μας είναι η προστασία του παιδιού σε όλα τα περιβάλλονται που αναπτύσσεται, στην οικογένεια, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ/ΑΜΕΑ. Το 2021 για πρώτη φορά ορίσαμε την παιδική κακοποίηση στον νόμο, καθιερώσαμε δομές για την προστασία των θυμάτων βίας. 3.500 φορείς έχουν ήδη ορίσει υπεύθυνο προστασίας ανηλίκων και πάνω από 2.000 έχουν επιμορφωθεί».

Σημειώνεται ότι με την Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων η κυβέρνηση φιλοδοξεί, να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στον ψηφιακό και φυσικό κόσμο, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την προστασία.

Πηγή: skai.gr

