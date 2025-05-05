Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο από τις 7 έως τις 9 Μαΐου.



Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Γεώργιο και με αρχηγούς κοινοβουλευτικών κομμάτων.



Επίσης, ο κ. Τασούλας θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Λευκωσίας, με τα μέλη των Ενώσεων Κατεχομένων Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και με εκπροσώπους συλλόγων.



Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφθεί το Στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ στη Μαλούντα και θα αποτίσει φόρο τιμής στα Φυλακισμένα Μνήματα και στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο Μακεδονίτισσας.

