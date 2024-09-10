Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με κεντρικό στόχο, από τον χρόνο που απομένει μέχρι τις κάλπες του 2027, να μην πάει ούτε μέρα και ούτε ώρα χαμένη για την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, στο Μέγαρο Μαξίμου ξεκίνησε ήδη ένα μπαράζ συσκέψεων, ένα εικοσιτετράωρο μετά την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, προκειμένου να δρομολογηθούν αλλά και να παρακολουθείται η πορεία των μέτρων και των εξαγγελιών που προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.

Το νήμα των συκέψεων έκοψε η διυπουργική που διεξήχθη χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση σχολικών εγκαταστάσεων.

Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα 250 εκατομμυρίων ευρώ για την ανακαίνιση εκατοντάδων σχολείων, τα οποία χρήζουν επισκευών και ανακαίνισης. “Δεν μιλάμε, για συγκλονιστικές αλλαγές, αλλά βαψίματα, σοβατίσματα, τουαλέτες, αθλητικές εγκαταστάσεις” εξήγησε ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ. Τα κονδύλια για το πρόγραμμα – όπως γνωστοποίησε- θα προέλθουν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι το ποσό αυτό να αυξηθεί σημαντικά, μέσω ενός καλέσματος για ιδιωτικές χορηγίες και δωρεές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το έργο. “Γιατί θα το ξαναπώ: και οι πλούσιοι αυτής της χώρας έχει έρθει η ώρα να επωμιστούν μεγαλύτερο μερίδιο ευθυνών στην ανασυγκρότηση της πατρίδας, όπως άλλωστε το έκαναν όλοι οι μεγάλοι ευεργέτες του παρελθόντος” σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στην οποία συμμετείχαν όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί (ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης) εξετάστηκαν οι κυριότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων και συμφωνήθηκε να καταρτιστεί αναλυτική βάση δεδομένων, όπου εντός του επόμενου μήνα θα καταγραφούν, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα στοιχεία που απαιτούνται για την έναρξη των έργων, με στόχο οι απαιτούμενες εργασίες να ξεκινήσουν στις αρχές του 2025.

Απόλυτη προτεραιότητα δε, κρίθηκε η αναβάθμιση των μπάνιων στα σχολεία, των αθλητικών εγκαταστάσεων αλλά και σε σοβατίσματα λοιπών εγκαταστάσεων.

Κύριος φορέας υλοποίησης του προγράμματος θα είναι η ανώνυμη εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές» του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην αποκατάσταση ζημιών που προκάλεσε σε σχολεία της Θεσσαλίας η κακοκαιρία «Daniel».

Αντίστοιχες συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, αναμένεται να ακολουθήσουν και τις επόμενες ημέρες προκειμένου να δρομολογηθούν όλες οι προτεραιότητες που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών και αγγίζουν ευαίσθητους τομείς από την υγεία, μέχρι την οικογένεια και την επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα θα υπάρξει συνάντηση του πρωθυπουργού με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ώστε, αύριο Τετάρτη, να ακολουθήσει η συνέντευξη του Υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδης, από κοινού με την Ειρήνη Αγαπηδάκη και τον Μάριο Θεμιστοκλέους για την εξειδίκευση των μέτρων για τα εισοδήματα των εργαζόμενων στο ΕΣΥ και τους βασικούς μεταρρυθμιστικούς στόχους τριετίας.

Για την κυβέρνηση εξάλλου, ο τομέας της υγείας καταγράφετια στις βασικές της προτεραιότητες γνωρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας προβληματισμός των πολιτών, από τον οποίον αναδεικνύονται συχνά “ασθένειες” και αδυναμίες του ΕΣΥ. Επιπδιώκεται λοιπόν, μέσα από τα νέα μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις που θα προωθήσει το επόμενο διάστημα, να κριθεί στο τέλος της τριετίας, το 2027, για το αν η χώρα τότε θα έχει πραγματικά ένα νέο ΕΣΥ αντάξιο των προσδοκιών των πολιτών.

Την Πέμπτη, επίσης, έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου για τη στήριξη της οικογένειας, με εξειδίκευση των μέτρων για το δημογραφικό ζήτημα, την αναμόρφωση των κοινωνικών επιδομάτων και την στήριξη των εργαζόμενων γονιών μέσω της καλύτερης σύζευξης της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, με όλους του συναρμόδιους υπουργούς ( Σ. Ζαχαράκη, Ν. Κεραμέως, Κ. Πιερρακάκης, Α. Γεωργιαδης, Θ. Πετραλιάς)

Επιπλέον, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφίά Ζαχαράκη, μαζί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, την Παρασκευή θα εξειδικεύσουν και τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος.

Τέλος, την Δευτέρα (16/9) οι Υπουργοί Κ. Χατζηδακης, Ν. Παπαθανάσης, Κ. Τσιάρας, Τ. Θεοδωρικάκος, Ο. Κεφαλογιαννη θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου εξειδίκευσης των μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα, στην μεταποίηση και στον τουρισμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.