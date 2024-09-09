Στην πρώτη διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση σχολικών εγκαταστάσεων, προήδρευσε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια τη σύσκεψης εξετάστηκαν οι κυριότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων και συμφωνήθηκε να καταρτιστεί αναλυτική βάση δεδομένων, όπου εντός του επόμενου μήνα θα καταγραφούν, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα στοιχεία που απαιτούνται για την έναρξη των έργων. Οι εργασίες προγραμματίζεται να αρχίσουν στις αρχές του 2025.

Συμφωνήθηκε να δοθεί απόλυτη έμφαση στην αναβάθμιση μπάνιων και γηπέδων, αλλά και σε σοβατίσματα λοιπών εγκαταστάσεων.

Συνολικά θα διατεθούν 250 εκατομμύρια ευρώ από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, ενώ συζητήθηκαν δυνατότητες αύξησης του προϋπολογισμού μέσω δωρεών.

Κύριος φορέας υλοποίησης του προγράμματος θα είναι η ανώνυμη εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές» του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην αποκατάσταση ζημιών που προκάλεσε σε σχολεία της Θεσσαλίας η κακοκαιρία «Daniel».

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

Πηγή: skai.gr

