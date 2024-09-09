Την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2024 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στις 11:00 θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Θερμαϊκού, Θ. Τζέκο.

Στις 18.00 θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση της Helexpo-ΔΕΘ και κατόπιν θα επισκεφθεί τα περίπτερα της Έκθεσης.

Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2024 στις 10:00 θα παραστεί στον αγιασμό ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς στο 109ο δημοτικό σχολείο Τούμπας. Στις 19:30 ο κ. Ανδρουλάκης θα απευθύνει την ομιλία του στο πλαίσιο της 88ης ΔΕΘ στο συνεδριακό κέντρο "Ι.Βελλίδης".

Την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2024 στις 12 το μεσημέρι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των ΜΜΕ (Αίθουσα Ριάδης, εντός ΔΕΘ).

