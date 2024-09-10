ΣΥΡΙΖΑ: Τι θα κάνει ο Στέφανος Κασσελάκης

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει από την έκπτωση του Στέφανου Κασσελάκη από το αξίωμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ αφορά τις επόμενες κινήσεις του. Από το περιβάλλον του τονίζουν πως θα σκεφτεί και θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Τα χαρτιά του θα τα ανοίξει τις επόμενες ημέρες και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει πού θα καταλήξει.

Ο ίδιος επέμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή να μην οδηγήσει το κόμμα σε εκλογές και αυτό δείχνει πως ήθελε να παραμείνει επικεφαλής της Κουμουνδούρου για την τριετή θητεία που δικαιούται.

Τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει και η παραίτηση των τριών στενών συνεργατών του από τον ΣΥΡΙΖΑ, του Μανώλη Καπνισάκη, της Ευγενίας Κουντούρη και του Μπάμπη Παπαδάκη ενδεχομένως να προοιωνίζει εξελίξεις.

O έβδομος όροφος στην Κουμουνδούρου άδειασε και τις επόμενες ημέρες θα διευκρινιστεί ποιες αλλαγές θα υπάρξουν ενδεχομένως και στο προεδρείο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ειδικά αν η εκλογή νέου προέδρου τραβήξει λίγο πιο μακριά και φτάσει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Σενάρια ήδη δίνουν και παίρνουν για το αν προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία ενός δικού του κόμματος, απογοητευμένος από το κλίμα που συνάντησε στην Κουμουνδούρου εδώ και ένα χρόνο.

Δεν θα είναι μια εύκολη απόφαση από τη στιγμή που ο ίδιος είχε καταγγείλει πολλές φορές όσους έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είχε προειδοποιήσει και τους βουλευτές του να μην προχωρήσουν σε «αποστασία».

Ασφαλώς οι συνθήκες είναι διαφορετικές αφού θα μπορεί να υποστηρίξει πως το «κόμμα τον έδιωξε» τη στιγμή που εκείνος δεν φυγομάχησε ποτέ. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να συνυπολογιστεί και το γεγονός πως υπάρχουν βουλευτές που τον στηρίζουν.

Από τη στιγμή, βέβαια που πιστεύει πως η βάση του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να είναι μαζί του δεν έχει κανέναν λόγο να μην απευθυνθεί σε αυτή.

Τι προκαλεί προβληματισμό; Η σημερινή Κεντρική Επιτροπή μπορεί να αναδείχθηκε επί προεδρίας Αλέξη Τσίπρα ωστόσο το 1/3 αυτής, ίσως και περισσότερο, έχει αποχωρήσει μετά την έξοδο της ομάδας και της «ομάδας Αχτσιόγλου» πέρυσι το φθινόπωρο. Οι αντικαταστάτες που συμπλήρωσαν την ομάδα των «300» θεωρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό κοινό πιο κοντά σε εκείνον. Αυτό σημαίνει πως ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχασε σε μεγάλο βαθμό δικούς του υποστηρικτές.

Το κλίμα συνεπώς δεν είναι το ίδιο και κατά πολλούς αυτός είναι ο λόγος που φέρεται να κάνει δεύτερες σκέψεις για την επιστροφή του στην Κουμουνδούρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.