Μπακογιάννης: Το πράσινο πεθαίνει στην Αθήνα - Δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη

Ο Κώστας Μπακογιάννης με μια ανάρτησή του στο Facebook τονίζει τη σημαντικότητα του να διατηρηθεί το πράσινο στην Αθήνα, ενώ φέρει ως παράδειγμα την εγκατάλειψη του πάρκου Κοροπούλη στα Σεπόλια.

Όπως επισημαίνει, το πάρκο που είχε ανακαινιστεί, σήμερα βρίσκεται σε κακή κατάσταση, με ξεραμένα δέντρα και ανενεργό σιντριβάνι.

Παράλληλα, καλεί να γίνουν άμεσες ενέργειες για την προστασία του πρασίνου, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι σοβαρή και η ανάγκη για δράση επείγουσα.

Η ανάρτηση του πρώην δημάρχου Αθηναίων:

«Το πάρκο Κοροπούλη στα Σεπόλια, ήταν για χρόνια μια χωματερή. Μέσα του ένα παλιό εργοστάσιο και ερείπια. Κι όμως, τα γκρεμίσαμε και φτιάξαμε πάρκο. Από την αρχή.

Πράσινο παντού. Δέντρα, λουλούδια, σιντριβάνι, παιδική χαρά.

Σήμερα; Όλα ρημάζουν. Το πράσινο έχει ξεραθεί. Το σιντριβάνι δε δουλεύει. Και αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Το ίδιο βλέπουμε σε όλη την Αθήνα. Το πράσινο πεθαίνει. Δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο. Πρέπει να σώσουμε ό,τι σώζεται. Γιατί οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν ξανά. Και το πράσινο δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.