Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απόψε στον ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας

Πόσο σημαντικό θεωρούν οι πολίτες το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις αποκαλύψεις - φωτιά - Ποιοι πιστεύουν πως έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης

Σία Κοσιώνη

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας.

Πόσο σημαντικό θεωρούν οι πολίτες το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις αποκαλύψεις - φωτιά.

Ποιοι πιστεύουν πως έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης.

Πόσο ανησυχούν τους Έλληνες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς αξιολογούν την επιλογή της κυβέρνησης για ενίσχυση των εξοπλισμών και πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων.

Ποιο είναι το κυριότερο κριτήριο για την ψήφο των πολιτών. 

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη στις 19.45
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δημοσκόπηση Pulse SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark