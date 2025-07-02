Απόψε στον ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE για όλα τα καυτά ζητήματα της επικαιρότητας.

Πόσο σημαντικό θεωρούν οι πολίτες το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις αποκαλύψεις - φωτιά.

Ποιοι πιστεύουν πως έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης.

Πόσο ανησυχούν τους Έλληνες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς αξιολογούν την επιλογή της κυβέρνησης για ενίσχυση των εξοπλισμών και πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων.

Ποιο είναι το κυριότερο κριτήριο για την ψήφο των πολιτών.

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη στις 19.45



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.