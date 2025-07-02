Τροπολογία από ΠΑΣΟΚ: Πρόταση για μετάβαση καταναλωτών σε σταθερά τιμολόγια ρεύματος για την αποκλιμάκωση των τιμών

«Οι αστοχίες και οι παραλείψεις της κυβέρνησης, έχουν εγκλωβίσει εκατομμύρια καταναλωτές, σε έναν φαύλο κύκλο αλλεπάλληλων και διαδοχικών κρίσεων, ως απόρροια των διακυμάνσεων της χονδρικής τιμής του ρεύματος. Με όρους αγοραστικής δύναμης, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (PPP), ανέρχεται μόλις στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, βρισκόμαστε, δηλαδή, στην προτελευταία θέση, μία θέση πάνω από τη Βουλγαρία. Και σε αυτή τη συνθήκη βασική συνιστώσα είναι οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα», επισημαίνουν Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, στην τροπολογία που κατέθεσαν για τη μετάβαση των καταναλωτών σε σταθερά τιμολόγια ρεύματος με στόχο την αποκλιμάκωση των τιμών.

Στην αιτιολογική έκθεση τονίζεται πως η χονδρική τιμή ρεύματος στην Ελλάδα παραμένει μεταξύ των επτά ακριβότερων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα επίσης με τη Eurostat, μεταξύ του 2ου εξαμήνου του 2019 και του δεύτερου εξαμήνου του 2024 η αύξηση του τιμολογίου ρεύματος (χωρίς φόρους και τέλη) για το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα είναι 62% (από 11,89c€/kWh σε 19,30c€/kWh).

Στην τροπολογία αναδεικνύεται η αποτυχία του κυμαινόμενου τιμολογίου, το οποίο άφησε εντελώς απροστάτευτους τους καταναλωτές στις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος.

Επιπρόσθετα, η ΔΕΗ έχει ήδη ανακοινώσει ότι από 1η Αυγούστου 2025 αλλάζει τις κλίμακες στο πράσινο τιμολόγιο μειώνοντας από 500 kWh σε 200 kWh την πρώτη κλίμακα με τη χαμηλότερη τιμή. Επομένως τα εκατομμύρια νοικοκυριά που βρίσκονται στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ θα δουν νέα αύξηση στους λογαριασμούς ρεύματος που θα λάβουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον και προκειμένου να εξομαλυνθούν οι μεγάλες διακυμάνσεις της τελικής τιμής ρεύματος στον καταναλωτή, εκδόθηκε η Οδηγία (ΕΕ) 1711/2024 η οποία προτρέπει και ορίζει το πλαίσιο συμβάσεων σταθερών τιμολογίων με τον τελικό καταναλωτή. Η εν λόγω οδηγία θα έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο μέχρι την 17η Ιανουαρίου 2025.

Με την κατάθεση της συγκεκριμένης τροπολογίας, αναδεικνύεται η ανάγκη άμεσων διορθωτικών κινήσεων του μοντέλου των χρωματιστών και η συστηματική, σχεδιασμένη λύση για την ταχεία μεταφορά της μεγάλης πλειονότητας των οικιακών καταναλωτών από τα πράσινα κυμαινόμενα, σε σταθερά τιμολόγια, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους όπως ορίζει η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1711, χωρίς φυσικά οι καταναλωτές να αποστερούνται του θεμελιώδους δικαιώματός τους να επιλέξουν διαφορετικό τύπο τιμολογίου από όσα ελεύθερα μπορούν να διαμορφώνουν και να προσφέρουν οι προμηθευτές. Ώθηση δε για τη μετάβαση από τα πράσινα κυμαινόμενα σε σταθερά τιμολόγια θα μπορούσε να παρασχεθεί με την θέσπιση σαφών οικονομικών κινήτρων προς τους καταναλωτές, που θα εφαρμοστούν για περιορισμένη χρονική διάρκεια (ενός εξαμήνου).

Την τροπολογία υπογράφουν οι Βουλευτές μέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, Φραγκίσκος Παρασύρης, Ελένη Βατσινά, Γεώργιος Νικητιάδης, Αναστάσιος Νικολαΐδης, Εμμανουήλ Χνάρης και Εμμανουήλ Χριστοδουλάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.