Κεραμέως: «Η ΓΣΕΕ θέλει να αποσυρθούν όλες οι ευεργετικές διατάξεις για τους εργαζόμενους;»

Απαντήσεις στις αιτιάσεις που έχει διατυπώσει η ΓΣΕΕ γύρω από το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρείχε η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών. Η κα Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι το νομοσχέδιο δεν καταστρατηγεί το 8ωρο αλλά δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να εργαστεί υπερωριακά έως 13 ώρες και στον ίδιο εργοδότη, επεκτείνοντας τη δυνατότητα αυτή που μέχρι σήμερα ισχύει για δύο εργοδότες.

«Το οκτάωρο παραμένει στο ακέραιο. Το οκτάωρο είναι ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα, όπως και στην δική μας υπάρχει η δυνατότητα, το τονίζω, για υπερωριακή απασχόληση. Δηλαδή να δουλεύεις μία δέκατη, μία ενδέκατη, μια δωδέκατη μέχρι δέκατη τρίτη ώρα. Υπήρχε, μέχρι σήμερα, η δυνατότητα να δουλεύεις έως 13 ώρες κατ’ εξαίρεση σε δύο εργοδότες. Ας πούμε ότι δουλεύω σε μία ταβέρνα. Μπορούσα να δουλέψω και σε μία δεύτερη ταβέρνα και συνολικά να κάνω 13 ώρες. Είχε δημιουργηθεί όμως το εξής. Ερχόντουσαν εργαζόμενοι και μας λέγανε, μα, γιατί να πρέπει ντε και καλά να πάω σε δεύτερη ταβέρνα και να μην μπορώ να συμπληρώσω κατ’ εξαίρεση όταν χρειάζεται 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη ;».

Συμπλήρωσε δε ότι «Πρώτον, είναι δυνατότητα και όχι υποχρέωση. Δεύτερον, θέλει τη ρητή συμφωνία του εργαζομένου. Τρίτον, αποφέρει περισσότερα έσοδα στον εργαζόμενο».

Απαντώντας στο ερώτημα αν θα επιτραπεί να απασχολείται ένας εργαζόμενος 13 ώρες ημερησίως καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, απέρριψε αυτό το ενδεχόμενο διευκρινίζοντας πως «αυτό είναι εξαίρεση. Πόσο δηλαδή εξαίρεση; Όχι πάνω από 37 ημέρες το χρόνο. Άρα σε αυτούς που λένε ότι πάει, έγινε 13ωρο το ωράριο εργασίας: fake news».

Και πρόσθεσε: «Η απάντηση είναι α) μόνο εάν το επιθυμείς, β) με πολύ σημαντική προσαύξηση στην αποζημίωση, γ) δεν είναι μόνιμο το 13ωρο, επιτρέπεται μόνο 37 ημέρες το χρόνο».

Κληθείσα να σχολιάσει περιπτώσεις όπου ένας εργαζόμενος τυχόν υφίσταται πίεση από τον εργοδότη για να εργαστεί υπερωριακά, διερωτήθηκε «σε μία αγορά εργασίας με ανεργία 8% ποιος αποκτά μεγαλύτερη δύναμη ολοένα και περισσότερο; Δηλαδή αυτή τη στιγμή ποια είναι η μόνιμη πρόκληση των επιχειρηματιών; Δεν βρίσκουμε κόσμο, δεν βρίσκουμε άνθρωπο, θέλουμε να προσλάβουμε. Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει ριζικά τα τελευταία χρόνια, η διαπραγματευτική ισχύς του εργαζομένου ολοένα και δυναμώνει. Και ό,τι ίσχυε και μέχρι σήμερα για το αν θα κάνεις υπερωρία ή όχι, ισχύει και τώρα».

Επιπλέον, η υπουργός εξέφρασε την κατάπληξή της για τη στάση της ΓΣΕΕ η οποία ζήτησε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και έθεσε μία σειρά από ερωτήματα.

«Η ΓΣΕΕ, που εκπροσωπεί τους εργαζομένους, θέλει να μην υπάρχει δυνατότητα για να δουλεύει τέσσερις ημέρες αντί για πέντε ένας εργαζόμενος γονέας; Η ΓΣΕΕ που εκπροσωπεί τους εργαζομένους θέλει να μην είναι περισσότερες γυναίκες δικαιούχοι του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο; Η ΓΣΕΕ θέλει να μην είναι το επίδομα γονικής άδειας αφορολόγητο, ανεκχώρητο, ακατάσχετο; Η ΓΣΕΕ θέλει να μην έχουμε περαιτέρω ρυθμίσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, ας πούμε υποχρεωτικά να υπάρχει συντονιστής υγείας και ασφάλειας σε τεχνικά έργα, εκεί που γίνονται εργατικά ατυχήματα; Η ΓΣΕΕ θέλει να μην έχουμε εκπαίδευση από την επιχείρηση προς τους εργαζομένους σε μαθήματα πρώτων βοηθειών; Η ΓΣΕΕ θέλει να μην επεκτείνεται η άδεια μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες ;».

Στις δε αιτιάσεις της ΓΣΕΕ ότι το νομοσχέδιο αφήνει σε δεύτερη μοίρα τις συλλογικές συμβάσεις, η κα Κεραμέως απάντησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους για ρυθμίσεις που προωθούνται εντός του έτους και οι οποίες θα αφορούν την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων.

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και αυτήν την εβδομάδα έχουμε συνέχεια συζητήσεις με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους για ρυθμίσεις που θα φέρουμε εντός του ’25 για το πως θα ενισχύσουμε τις συλλογικές συμβάσεις. Εάν θεωρείτε ότι δεν δίνουμε αρκετό βάρος, εγώ θα σας πω το εξής. Προχθές υπεγράφη για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια νέα συλλογική σύμβαση εργασίας για τους εργαζομένους στο μέταλλο. 12 χρόνια είχε να υπογραφεί και ξέρετε τι προβλέπει; Υψηλότερους μισθούς από το νομοθετικά προβλεπόμενο. Πριν από αυτήν υπογράφηκε για όλους τους εργαζόμενους της καπνοβιομηχανίας. Πριν από αυτήν υπογράφηκε για τους τραπεζοϋπαλλήλους. Πριν από αυτήν υπογράφηκε για τον κλάδο του τουρισμού. Αυτή η Κυβέρνηση είναι που θέλει να ενισχύσει ακριβώς και προβαίνει σε ενέργειες για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και θα έχουμε και περισσότερα νέα φέτος το 25».

Η υπουργός αναφέρθηκε και στη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο και απαγορεύει ρητά σε έναν εργοδότη να μειώσει τις αποδοχές του εργαζόμενου μετά την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. «Γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί υπήρχε μία συμφωνία ας πούμε ότι θα παίρνεις 1.800 ευρώ και θα δουλεύεις όσο χρειάζεται. Υπήρχαν, μας γίνονται καταγγελίες για αυτά. Μπορεί να είσαι λοιπόν ένας εργοδότης και να πει ξέρεις τι; Τώρα επειδή υπάρχει αυστηρός έλεγχος πάμε να μειώσουμε τον ονομαστικό σου μισθό για να βάζουμε υπερωρίες. Απάντηση της κυβέρνησης: Απαγορεύουμε ρητά τη μείωση των αποδοχών. Αυτό για ποιον είναι; Δεν είναι για τον εργαζόμενο; Εγώ λοιπόν ερωτώ και ευθέως ρωτώ μέσω τους σταθμού σας την ΓΣΕΕ. Όλα αυτά, και αυτά είναι μόνο ένα δείγμα των φιλεργατικών ρυθμίσεων που έχει αυτό το νομοσχέδιο, δεν τα θέλει η ΓΣΕΕ»;

Για τη ρύθμιση που αφορά τη δυνατότητα του εργαζομένου να αιτηθεί σπαστή άδεια η υπουργός σημείωσε ότι γίνεται κατόπιν αίτησης του εργαζόμενου και επαφίεται σε συμφωνία μεταξύ του ιδίου και του εργοδότη.

