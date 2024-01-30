Για το εξοπλιστικό πακέτο των ΗΠΑ προς την Ελλάδα, τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια και τις αγροτικές κινητοποιήσεις μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Σήμερα».

Όπως επισήμανε η κυρία Μπακογιάννη τα F-35 που όπως είπε κάποιοι τα χαρακτηρίζουν «άχρηστα», είναι «για την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας». «Το υλικό που μας στέλνουν οι Αμερικανοί δεν είναι αυτό που τους περίσσευε, είναι αυτά που χρειαζόμαστε» είπε χαρακτηριστικά η κυρία Μπακογιάννη τονίζοντας ότι «στα θέματα τη άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δε δείχνουμε αυτήν την μικροκομματική μιζέρια».

Σχετικά με τον αν οι ΗΠΑ έθεσαν κάποιους όρους στην Τουρκία για την πώληση των F-16, η κυρία Μπακογιάννη ανέφερε ότι οι Αμερικανοί θα έχουν κάνει συζητήσεις με την Τουρκία. «Έχουν πει τις θέσεις τους. Δε πιστεύω ότι θα βγει στη δημοσιότητα άσπρο, μαύρο. Δε θέλουν τα ταπεινώσουν την Τουρκία. Θα δώσουν το μήνυμα στην Τουρκία» ανέφερε χαρακτηριστικά επισημαίνοντας ότι θα υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες.

«Σήμερα η χώρα μας είναι η αξιόπιστη σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Το πακέτο αυτό δείχνει ότι υπάρχει στρατηγική συμμαχία με την Ελλάδα, όπως αναφέρουν και όλα τα τουρκικά μέσα, και αυτό επειδή εμείς δεν αμφιταλαντευτήκαμε» είπε η κυρία Μπακογιάννη σε αντίθεση με τον Ταγίπ Ερντογάν που του πήρε ενάμιση χρόνο για την τελική συμφωνία. Ωστόσο, «τελικά τα F-16 τα πήρε με δύο προβλήματα» διευκρίνισε η κυρία Μπακογιάννη, «αρχικά με όποιος όρους του θέσουν και δεύτερον αυτοί που του τα δίνουν δεν δείχνουν εμπιστοσύνη στο ρόλο της Τουρκίας. Επιθυμούν μια δυτική, ευρωπαϊκή Τουρκία, όπως και εμείς και μένει να το αποδείξει».

Σχετικά με τις καταλήψεις

Όσον αφορά τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια και τις χθεσινές αποφάσεις των πρυτάνεων η κυρία Μπακογιάννη χαρακτήρισε τη χθεσινή εξέλιξη την «καλύτερη δυνατή». «Από εκεί και πέρα οι πρυτάνεις έχουν μια ευθύνη βάση του νόμου. Αν έχουν παράνομες ενέργειες να καλέσουν την αστυνομία. Ή αυτονομία των πανεπιστημίων θα έχουμε, οι πρυτάνεις θα έχουν την ευθύνη» είπε χαρακτηριστικά.

Η κυρία Μπακογιάννη παραδέχτηκε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν λειτούργησαν τελικά στα πανεπιστήμια ωστόσο ανέφερε ότι «η συνεργασία ανάμεσα στους υπευθύνους, πρέπει να υπάρχει έτσι ώστε να υπάρχει τάξη στο πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή γίνεται επαναστατική γυμναστική στα πανεπιστήμια εις βάρος των παιδιών».

Ερωτηθείς για τα ιδιωτικά μη κρατικά πανεπιστήμια αν θα υπάρξει συναίνεση με τα άλλα κόμματα η κυρία Μπακογιάννη είπε «θα προσπαθήσουμε».

«Οι όροι για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι οι πιο αυστηρότεροι όροι στην Ευρώπη. Μπαίνει μια τάξη, δεν μπορεί να είμαστε η τελευταία χώρα στον κόσμο που δεν έχει πανεπιστήμια, μη κρατικά» τόνισε.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Όσον αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν άργησε να πάρει αποφάσεις. «Έδωσε ό,τι μπόρεσε να δώσει γιατί το πλήγμα ήταν τεράστιο και για τον κρατικό προϋπολογισμό και για την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Δώσαμε την αναστολή για το ρεύμα» είπε.

«Το προσωπικό συμπέρασμά μου είναι ότι η ΕΕ πρέπει να ξαναδεί το θέμα της διατροφικής αλυσίδας. Ο πρωτογενής τομέας σε όλη την Ευρώπη απειλείται, οι άνθρωποι δεν τα βγάζουν πέρα, πρέπει αυτό να ξαναμπεί στο τραπέζι. Είναι ένα θέμα που εάν συμφωνούμε όλοι, ότι τα θέμα διατροφής είναι στην προτεραιότητα της ΕΕ θα πρέπει να δούμε τα θέμα του πρωτογενούς τομέα» πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έκοψε έργα για να στηρίξει τους πληγέντες στη Θεσσαλία.

Για πιθανή στροφή της ΝΔ προς το κέντρο

Τέλος για την μεταγραφή της Εύη Χριστοφιλοπούλου στη ΝΔ η κυρία Μπακογιάννη την χαρακτήρισε ως ένα «λαμπρό στέλεχος». «Έχει προσφέρει, έχει συνεργαστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είμαι ευτυχής που ήρθε στη ΝΔ» είπε.

Για το αν τελικά η ΝΔ κάνει στροφή προς το κέντρο όπως πολλοί την κατηγορούν η κυρία Μπακογιάννη επισήμανε ότι «αυτή η παράταξη συζητούσε πάντα το ίδιο θέμα. Από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Όταν κάνεις ανοίγματα και συμβαδίζεις με την κοινωνία ένα κομμάτι του κόμματος δεν συμφωνεί».



