Για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών τοποθετήθηκε η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης (15/5).

Αρχικά, επεσήμανε ότι δεν τίθεται θέμα «πανηγυρισμών» μετά τη δημοσίευση του πορίσματος του Πολυτεχνείου. «Δεν μπορεί να πανηγυρίζει κανείς με μια υπόθεση όπως των Τεμπών, να είμαστε ξεκάθαροι. Απλώς έρχεται η συζήτηση στην ουσία της. Επί 1,5 χρόνο δεν συζητούσαμε την ουσία. Αν δείτε το βίντεο του κ. Φλωρίδη χθες σε τι απάντησε στον κ. Βελόπουλο, αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς συζητούσαμε. Είχαμε φτάσει να μιλάμε για τέρατα. Η ουσία είναι ότι δυο τρένα συγκρούστηκαν και αυτό είναι κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί ποτέ. Ούτε ξυλόλια, ούτε πράματα-θάμματα, ούτε φαντάσματα».

«Το πολιτικό κόστος έχω την αίσθηση το πλήρωσαν τα πιο θεσμικά κόμματα, όπως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έγινε παρακολούθημα μιας λογικής που δεν το εξέφραζε. Παρασύρθηκε από όλους τους άλλους, άρχισε να λέει περίεργα πράγματα όπως "δεν εμπιστευόμαστε τη Δικαιοσύνη". Όλα αυτά τώρα έχουν φύγει από τη δημόσια συζήτηση και μπαίνουμε στην ουσία. Και πρέπει να μπούμε στην ουσία».

«Το πολιτικό σύστημα δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων»

Απαντώντας για την προανακριτική σε βάρος του Κώστα Αχ. Καραμανλή, η κ. Μπακογιάννη επανέλαβε πως η κυβέρνηση έχει πει από την αρχή ότι η Δικαιοσύνη έχει τον λόγο, χωρίς να υπάρξει κανείς που να μην κριθεί από αυτή. «Την προσωπική μου άποψη την ξέρετε και την έχω πει πάρα πολλές φορές: εγώ εμάς τους πολιτικούς δεν μας εμπιστεύομαι. Ευθέως και κατηγορηματικά σάς έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το πολιτικό σύστημα δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Εμείς οι πολιτικοί, αν είμαστε Συμπολίτευση προσπαθούμε να σώσουμε καταστάσεις ή να αθωώσουμε ανθρώπους, αν είμαστε Αντιπολίτευση θέλουμε να τους καταδικάσουμε. Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν υπάρχει αμερόληπτη κρίση που σε τέτοιες υποθέσεις είναι απολύτως απαραίτητη. Δεν μπορεί να είναι δικαστές οι πολιτικοί, πρέπει να πάνε στον φυσικό τους δικαστή».

«Δεν καταργούμε καθόλου τις προανακριτικές. Θα συζητηθεί η προανακριτική επιτροπή όπως αρμόζει. Αυτό βεβαίως είναι στη διακριτική ευχέρεια του ίδιου του κ. Καραμανλή. Θα συζητηθεί λοιπόν, θα συσταθεί και από εκεί και πέρα εάν η ΝΔ ως η πλειοψηφούσα δύναμη αποφασίσει "περάστε παρακαλώ στο Δικαστικό Συμβούλιο να σας κρίνει", θα γίνει έτσι. Κι εγώ θα έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Θα μπορώ να δω τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου στα μάτια και να πω "ναι η Δικαιοσύνη τον έκρινε"».

«Εύχομαι καλή επιτυχία στην Κωνσταντοπούλου για την πρωθυπουργία»

Αναφορικά με τη δημοσκοπική ανάκαμψη της κυβέρνησης, εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει νέο δίπολο μεταξύ ΝΔ και Πλεύσης Ελευθερίας, βάζοντας στο κάδρο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ως πρόσωπο που «φροντίζει διά της φασαρίας και του καβγά να κάνει την παρουσία της γνωστή».

«Τα κόμματα όμως σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία έχουν στελέχη, έχουν προτάσεις. Της εύχομαι καλή επιτυχία αν προετοιμάζεται για πρωθυπουργός. Πιστεύω όμως πως θα πέσει, μην υποτιμάμε τον λαό. Ο λαός έχει πολύ βαθύ αίσθημα ευθύνης, όταν γίνουν οι εκλογές το 2027 θα κρίνει», τόνισε και προσέθεσε:

«Δεν είναι ότι η κυβέρνηση εγκατέλειψε ή δεν ασχολήθηκε με θέματα για τα οποία εξελέγη. Στα Πανεπιστήμια, για παράδειγμα, δεν πέτυχε η Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Όμως να σας πω κάτι; Έξι χρόνια μετά από τότε που κάναμε την πρώτη συζήτηση για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, η κοινωνία έχει αλλάξει. Η κοινωνία σήμερα επιβάλλει να ληφθούν μέτρα, εκείνη την εποχή όμως που το ξεκίνησε η ΝΔ υπήρχαν αντιδράσεις. Σήμερα δεν αντιδρά κανείς, λένε όλοι "έχετε δίκιο". Αργήσαμε, συμφωνώ. Υπάρχουν πράγματα τα οποία πήγαν καλύτερα και υπάρχουν πράγματα που αργοπορήσαμε και που θέλουν διορθώσεις. Συνολικά όμως όταν ο λαός θα πάει στην κάλπη, θα τα κρίνει όλα αυτά συνολικά. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι ο Μητσοτάκης θα πάει για τρίτη θητεία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.