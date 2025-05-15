Νίκος Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση εργαλειοποιεί τα πορίσματα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης που κατηγόρησε τη ΝΔ ότι πολιτικοποιεί και εργαλειοποιεί τα πορίσματα που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας για την τραγωδία των Τεμπών.

«Μιλάμε για μία τραγωδία. Εδώ γίνεται ένα πολιτικό παιχνίδι είναι προφανές. Δεν μπορεί ξαφνικά να έρχεται μια κυβέρνηση και να πανηγυρίζει, γιατί; Τι είπε αυτό το πόρισμα και πανηγυρίζει και κάτι τέτοια επίθεση;Έδωσε κάποιες πιθανότητες κάτι που το κρατικό πόρισμα δεν έδινε καμία πιθανότητα. Αντί να πει ότι όλα αυτά θα τα κρίνει η δικαιοσύνη γιατί έχουν αυτή τη συμπεριφορά;

Γιατί προφανέστατα, πολιτικοποιούν και εργαλειοποιούν τα πορίσματα δηλαδή κάνουν αυτό που καταγγέλλουν εμάς και μάλιστα με τα γνωστά υπόγεια του Μαξίμου», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο ONE.

Η κυβέρνηση επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ γιατί έρχεται μία προανακριτική και δεν θέλει να τη στηρίξει, καθώς οδηγεί σε κακουργηματικές πράξεις στελεχών της σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όλα δείχνουν ότι η πρόταση για προανακριτική του ΠΑΣΟΚ που θα αφορά σε κακουργηματικές πράξεις για τον υπουργό Κώστα Καραμανλή, τους υφυπουργούς του Γιώργο Καραγιάννη και Μιχάλη Παπαδόπουλο και για τον πρώην υπουργό μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Σπίρτζη θα κατατεθεί την Παρασκευή. Οι τελευταίες πινελιές προστίθενται αυτές τις ώρες και το κείμενο αναμένεται να αποσταλεί πρώτα στους 3 βουλευτές της πράσινης παράταξης που μετέχουν στην προανακριτική επιτροπή (Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γιώργο Μουλικιώτη) και στη συνέχεια στο σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για τις υπογραφές. Από τη Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι πρόκειται για ένα τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο κείμενο και ζητούν να διεξαχθεί κανονικά η διαδικασία της προανακριτικής που θα οδηγήσει τους πολιτικούς στο φυσικό δικαστή, αφού προηγουμένως θα έχουν εξεταστεί μάρτυρες και θα έχουν παρουσιαστεί τα στοιχεία, «με σεβασμό στο Σύνταγμα», όπως επισημαίνουν σε κάθε τόνο.

Κληθείς να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι η πληθώρα των δημοσκοπήσεων εξυπηρετούν το αφήγημα που επιχειρεί να χτίσει η ΝΔ για «το φαινόμενο του κυρίαρχου κόμματος».

«Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας ποιο είναι; Είναι το φαινόμενο του κυρίαρχου κόμματος. Πότε ιστορικά ξανά είχαμε τρεις δημοσκοπήσεις κάθε εβδομάδα; γιατί θέλουν να εμποτιστεί στη συνείδηση του κόσμου ότι μόνο ένα είναι το κυβερνών κόμμα: η Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Μάνο Νιφλή.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδειξε τις εθνικές εκλογές για το ταμείο και υπογράμμισε ότι κοντά ή μακριά ο λαός αποφασίζει. Επέμεινε στον στόχο της πολιτικής αλλαγής και τόνισε ότι τον πήχη για τη νίκη τον έχει ανεβάσει ο ίδιος, για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα.

«Εγώ τον έχω ανεβάσει τον πήχη! Θέλουμε πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα ναι ή όχι; Μια κυβέρνηση που έχει καβαλήσει ένα τεράστιο καλάμι αλαζονείας και στα εθνικά θέματα δεν υπάρχουν καθαρές απαντήσεις. Αυτό το περιβάλλον βάζει στο ΠΑΣΟΚ έναν και μόνο στόχο: τη νίκη και την πολιτική αλλαγή. Πρέπει τα πράγματα να αλλάξουν όχι για να γίνουν κάποιοι υπουργοί. Μην ράβουν κουστούμια. Η νίκη θα έρθει για την πολιτική αλλαγή θέλουμε τα πράγματα να αλλάξουν», δήλωσε ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης που σημείωσε ότι επενδύει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και στη σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική που ασκεί η πράσινη παράταξη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε το κάλεσμα στους προοδευτικούς πολίτες να στηρίξουν ΠΑΣΟΚ, ενώ απευθύνθηκε και σε στελέχη που έχουν απογοητευτεί από τα κόμματα τους

«Εμείς λέμε ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί το πρόγραμμα της πολιτικής αλλαγής. Ο τόπος θέλει πολιτική αλλαγή και είναι ευπρόσδεκτοι όλοι και στελέχη κομμάτων που έχουν απογοητευτεί από τα κόμματα τους και θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία και να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

