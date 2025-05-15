Η ώρα της προανακριτικής για τον Κώστα Καραμανλή

Της Δώρας Αντωνίου

Ο κοινοβουλευτικός κύκλος της προανακριτικής για τον Κώστα Καραμανλή αναμένεται να ανοίξει αύριο στη Βουλή, καθώς το ΠΑΣΟΚ πρόκειται να καταθέσει την πρότασή του για τη σύσταση προανακριτικής για τον πρώην υπουργό Μεταφορών. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει προαναγγείλει πρόταση για κακούργημα και συγκεκριμένα για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Οι κινήσεις της κυβέρνησης αναμένεται ότι θα δρομολογηθούν άμεσα, καθώς έχει καταστεί σαφές ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν επιθυμεί να παρατείνονται οι διαδικασίες που κρατούν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας τη συζήτηση για την υπόθεση των Τεμπών.

Χθες, ο πρωθυπουργός, όταν ρωτήθηκε για το πώς θα απαντήσει η κυβέρνηση στο διαφαινόμενο αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για πιθανές ευθύνες του πρώην υπουργού, δεν θέλησε να τοποθετηθεί και απάντησε «ουδέν σχόλιο».

Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έδωσε δείγματα της στρατηγικής που πρόκειται να ακολουθήσει η κυβέρνηση, η οποία, όπως όλα δείχνουν, δεν πρόκειται να υιοθετήσει πρόταση για κακούργημα. Ο κ. Μαρινάκης είπε, συγκεκριμένα, όσον αφορά την τοποθέτηση από πλευράς ΠΑΣΟΚ ότι δεν μπορεί να διώκονται οι υφιστάμενοι του κ. Καραμανλή για κακούργημα και εκείνος να έχει διαφορετική μεταχείριση, ότι αυτό «ούτε νομικά, ούτε λογικά στέκει». Και πρόσθεσε: «Είναι εκτός οποιασδήποτε νομικής ή κοινής λογικής. Το λέω γιατί το κάθε φυσικό πρόσωπο, είτε είναι υπουργός, είτε είναι υπουργός, είτε γενικός γραμματέας, είτε υπάλληλος, αξιολογείται ποινικά ξεχωριστά με βάση τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αφορούν το πρόσωπο αυτό και μόνο. Δεν υπάρχει ευθύνη ιεραρχίας αυτή καθαυτή μόνη της».

Από την κυβέρνηση έχουν διαμηνύσει ότι θα περιμένουν πρώτα να μελετήσουν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και την αιτιολόγηση που θα περιλαμβάνει. Εφόσον, πάντως, επιβεβαιωθούν όσα έχουν προαναγγελθεί από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η πρόταση αφορά κακούργημα, αναμένεται η Ν.Δ. να φέρει τη δική της πρόταση, η οποία θα αφορά πλημμέλημα και πιθανότατα παράβαση καθήκοντος.

Από την κυβέρνηση επαναλαμβάνουν ότι η επιλογή τους είναι να επαναληφθεί το «μοντέλο Τριαντόπουλου» και αιτιολογούν τη θέση τους αυτή λέγοντας ότι με τον τρόπο αυτό η υπόθεση θα οδηγηθεί άμεσα στον φυσικό δικαστή χωρίς να μεσολαβήσει η διαδικασία της προανακριτικής, η οποία, σύμφωνα με την επιχειρηματολογία τους, εμπεριέχει το στοιχείο των κομματικών - πολιτικών σκοπιμοτήτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας για την επιστολή που απηύθυνε ο κ. Τριαντόπουλος προς την προανακριτική ζητώντας την άμεση παραπομπή του στο Δικαστικό Συμβούλιο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία στην περίπτωση του Κώστα Καραμανλή. «Αυτό έχει να κάνει με τον εκάστοτε ελεγχόμενο - κατηγορούμενο» ανέφερε και πρόσθεσε ότι «Τώρα, τα τεχνικά, κάθε υπόθεση είναι ξεχωριστή, ας τα δούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Και βέβαια κάθε πρόσωπο επιλέγει να κάνει εκείνα τα οποία θεωρεί σωστά».

Η κατάθεση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ θα κινητοποιήσει και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, που αναμένεται να κινηθούν για την εξασφάλιση του αναγκαίου αριθμού υπογραφών, προκειμένου να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις. Ο αριθμός των προτάσεων που θα φτάσουν, τελικά, στη Βουλή, θα εξαρτηθεί από την επιτυχία στην αναζήτηση των απαραίτητων 30 υπογραφών.

