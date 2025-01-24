Μονομαχία στη Βουλή, μπλόκα στον κάμπο

Της Δώρας Αντωνίου

Με φόντο την έξοδο των τρακτέρ σε οδικούς κόμβους της Θεσσαλίας, στη Βουλή μεταφέρεται σήμερα η αντιπαράθεση κυβέρνησης - αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον πρωτογενή τομέα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στην «Ωρα του πρωθυπουργού» σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα προβλήματα των αγροτών.

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου επισημαίνουν ότι ο πρωθυπουργός είναι έτοιμος να τοποθετηθεί ευρύτερα για ζητήματα που έχουν απασχολήσει την πολιτική επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες. Οπως η επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, καθώς στην κυβέρνηση θεωρούν ότι αποτελεί θεσμικό ατόπημα να μπαίνει από την αξιωματική αντιπολίτευση ο υποψήφιος για την Προεδρία σε μικροπολιτική αντιπαράθεση. Επίσης, δεν αποκλείεται η συζήτηση να επεκταθεί στο θέμα των πιθανών συνεργασιών, όπου από την κυβέρνηση επισημαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ εκπέμπει ένα όλο και πιο συγκεχυμένο μήνυμα ως προς τις προθέσεις του.

Οσον αφορά την ερώτηση για τον πρωτογενή τομέα, ήδη από την πρώτη στιγμή που ο κ. Ανδρουλάκης εκδήλωσε την πρόθεσή του να την καταθέσει, από το πρωθυπουργικό επιτελείο είχαν δηλώσει ότι ο κ. Μητσοτάκης θα «σηκώσει το γάντι». Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνουν, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σημαντικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων των αγροτών.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί:

- σε παρεμβάσεις για φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα, όπως η απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος κατά 50% των φορολογητέων κερδών σε αγρότες που μετέχουν σε συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και συμβολαιακή γεωργία, ο μόνιμος μηχανισμός για επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, η επαναφορά στο 55% από το 100% της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, η μείωση σε μόνιμη βάση, του ΦΠΑ για τις ζωοτροφές και τα λιπάσματα από το 13% στο 6%, η χορήγηση εφάπαξ ενίσχυσης ίσης με το 2% επί του τζίρου για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, λόγω του αυξημένου κόστους των ζωοτροφών, η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα από το 13% στο 10%.

- σε μέτρα στήριξης με κονδύλια όπως 473 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας και 235 εκατομμύρια ευρώ μέσω κρατικών ενισχύσεων την περίοδο 2019-2023 αλλά και ενίσχυση με 89 εκατομμύρια ευρώ για τις ζωοτροφές, λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία.

- στην αναστολή για τα φορολογικά έτη 2019-2023, της καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος.

- στη νομοθέτηση αυστηρότερου πλαισίου κυρώσεων για τις ελληνοποιήσεις εισαγόμενων προϊόντων

- σε μέτρα ενίσχυσης του συνεταιριστικού κινήματος και ομάδων παραγωγών

- στον ψηφιακό μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα

- σε χρηματοδοτήσεις που απορρέουν από τη νέα ΚΑΠ για ένα ευρύ φάσμα δράσεων

Η κεντρική γραμμή της κυβέρνησης με βάση όλα αυτά είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά περισσότερα για τον αγροτικό τομέα και ότι η μηδενιστική προσέγγιση της αντιπολίτευσης δεν έχει καμιά βάση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.