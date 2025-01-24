Με τον Ελληνοαμερικανό υπουργό Εσωτερικών της πολιτείας του Ιλινόις, κ. Αλέξη Γιαννούλια συναντήθηκε ο υπουργός 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο Σικάγο των ΗΠΑ.

Ο κ. Γιαννούλιας απένειμε στον υπουργό 'Αμυνας μια εύφημο μνεία για τη δράση και τη συνεισφορά του καθόλη τη διάρκεια των αξιωμάτων του αρχικά ως υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα ως υπουργός 'Αμυνας στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως και για την δυναμική παρουσία της ελληνικής ομογένειας με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων Αθήνας-Ουάσιγκτον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.