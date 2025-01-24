Της Δέσποινας Βλεπάκη

Με χιουμορ αλλά και ετοιμες απαντήσεις οι τρεις πρωταγωνιστές της παρουσίασης του βιβλίου του Δημήτρη Ψαρρά «Το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη» απάντησαν σε οσα σχόλια ακούστηκαν το τελευταίο διαστημα με αφορμή την κοινή τους παρουσία στην εκδήλωση μετά και την συζήτηση που έχει φουντώσει για ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες. Για το «σουσουρο» φταίει η παρουσία της κ. Γεροβασίλη ανέφερε χαμογελώντας ο Παύλος Γερουλάνος που πάντως ξεκαθάρισε οτι δεν θα του υπαγορευσει κανείς με ποιον θα συνομιλεί.

«Πολλοί στην κυβέρνηση θα ήθελαν, αν μπορούσαν, να μας υπαγορεύουν τι λέμε, πώς το λέμε, σε ποιους λέμε καλημέρα, ποιο βιβλίο διαβάζουμε και κρίνουμε, και ποιο πάνελ είναι «ΟΚ» να συμμετέχουμε.

Αλλά να ξέρουν πως όσα χτυπήματα κι αν δεχτώ, όσα χτυπήματα κι αν δεχτούμε ως ΠΑΣΟΚ, δεν θα σταματήσω να μιλάω», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για να συνεχίσει στο κυρίως θέμα: «Η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αποτελει τη βάση για την πολιτική αλλαγή» τόνισε κλεινοντας οποια συζήτηση για την παρουσία του στην εκδήλωση και τους όποιους συνειρμους μπορεί να δημιούργησε.

«Ποιος να το περίμενε ότι μια παρουσίαση βιβλίου θα προκαλούσε τόση ‘φασαρία’ πριν καν αυτή γίνει;» αναρωτήθηκε η Όλγα Γεροβασίλη στην έναρξη της ομιλίας της και πρόσθεσε: «Κράτησα έναν από τους πολλούς τίτλους που γράφτηκαν αυτές τις ημέρες: ‘Γερουλάνος, Γεροβασίλη, Αχτσιόγλου παρουσιάζουν μαζί βιβλίο κατά Μητσοτάκη’. Αυτό το ‘Μαζί, κατά Μητσοτάκη’ είναι που τους ενοχλεί. Και ό,τι ενοχλεί εκείνους, είναι ό,τι πρέπει να κάνουμε εμείς».



H βουλέυτρια της Νεας Αριστεράς Εφη Αχτσιόγλου αναφέρθηκε τρείς φορές στην ανάγκη «εναλλακτικης στρατηγικης απο την αριστερα και την κεντροαριστερα για την αντιμετώπιση της Κυβέρνησης» γιατί «σε λίγο ελέω Τραμπ θα χρειάζεται αντιφασιστικό μέτωπο» οπως σημειωσε.

Ο συγγραφέας Δημητρης Ψαρράς σχολίασε οτι έγινε τέτοιος ντόρος με την παρουσία των τριών ομιλητών που στο επόμενο βιβλίο δεν θα βρίσκει παρουσιαστή «Φοβαμαι οτι μετα απο αυτη την παρουσιαση στο επομενο βιβλιο δεν θα υπαρχει παρουσιαστης», ανέφερε με την κατάμεστη αίθουσα της ΕΣΗΕΑ να ξεσπά σε γέλια.

Στην ΕΣΗΕΑ βρέθηκαν πολλά στελέχη του Συριζα όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο Δημήτρης Παπαδημουλης ο Νίκος Βουτσης, ο Νίκος Φίλης, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος και ο Βαγγέλης Καλπαδάκης. Και η πράσινη παράταξη είχε εκπροσώπους στην εκδήλωση με πιο εντονη την παρουσία του Κώστα Λαλιώτη και του Θόδωρου Μαργαρίτη.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και η Μάγδα Φύσσα.

Τετ α τετ Γεροβασίλη – Αχτσιόγλου

Πριν την εναρξη της εκδήλωσης η Ολγα Γεροβασίλη και η Έφη Αχτσιόγλου είχαν ένα σύντομο πηγαδάκι που συζητήθηκε...

