Μητσοτάκης: Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη της στήριξης των εισοδημάτων

Μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα και τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός επανέρχεται με την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου στο Facebook.

Στο σημερινό μήνυμα κάνει εκτενή αναφορά σε όσα εξήγγειλε στη ΔΕΘ και σε όσα παρουσιάστηκαν μέσα στην εβδομάδα από τους αρμόδιους υπουργούς, επισημαίνοντας ιδιαιτέρως τα μέτρα για τη στήριξη των εισοδημάτων, καθώς και τα μέτρα για το στεγαστικό και το δημογραφικό: «Δεν είμαστε άλλη μία κυβέρνηση. Είμαστε μια άλλη κυβέρνηση. Και απόδειξη αυτού είναι και το σχέδιο 45 σημείων που παρουσίασα στη φετινή ΔΕΘ.

Δεν ήταν ένα «καλάθι» με αλόγιστες παροχές και ανεδαφικές υποσχέσεις, αλλά στοχευμένα μέτρα που αφενός μετασχηματίζουν την οικονομία, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την εξωστρέφειά της, και αφετέρου στηρίζουν πολλές κοινωνικές ομάδες και πρώτα από όλα τη νεότερη γενιά. Ένα σχέδιο που χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό, όραμα και υπευθυνότητα, εντός του δημοσιονομικού πλαισίου που θέτει η ΕΕ, για να μην μπούμε ποτέ ξανά σε περιπέτειες» γράφει ο πρωθυπουργός.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού:

«Καλημέρα! Η επιβεβλημένη καλοκαιρινή ανάπαυλα και η ΔΕΘ μας κράτησαν για λίγο μακριά από την καθιερωμένη κυριακάτικη συνάντησή μας, όμως από σήμερα επανέρχομαι στον εβδομαδιαίο απολογισμό μας. Έχω πολλά να σας πω που αλλάζουν προς το καλύτερο την καθημερινότητα των πολιτών και μας φέρνουν σαν χώρα πιο κοντά στα ευρωπαϊκά επίπεδα.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ αναφέρθηκα σε αυτό το διπλό άλμα που χρειάζεται να κάνουμε για να μειώσουμε την ακόμα μεγάλη απόσταση ως προς τα εισοδήματα από την υπόλοιπη Ευρώπη και ταυτόχρονα να εξαλείψουμε τις ανισότητες που κρατούν αναπτυξιακά καθηλωμένες τις περιφέρειες της χώρας σε σύγκριση με την Αττική.

Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν το 2019. H Ελλάδα αλλάζει χρονιά με τη χρονιά και σε αρκετά πεδία είναι ήδη ορατά τα αποτελέσματα αυτού του μετασχηματισμού. Ωστόσο ξέρουμε ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα, πιο δίκαια και πιο αποτελεσματικά για να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο της υπερδεκαετούς κρίσης.

Δεν είμαστε άλλη μία κυβέρνηση. Είμαστε μια άλλη κυβέρνηση. Και απόδειξη αυτού είναι και το σχέδιο 45 σημείων που παρουσίασα στη φετινή ΔΕΘ. Δεν ήταν ένα «καλάθι» με αλόγιστες παροχές και ανεδαφικές υποσχέσεις, αλλά στοχευμένα μέτρα που αφενός μετασχηματίζουν την οικονομία, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την εξωστρέφειά της, και αφετέρου στηρίζουν πολλές κοινωνικές ομάδες και πρώτα από όλα τη νεότερη γενιά. Ένα σχέδιο που χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό, όραμα και υπευθυνότητα, εντός του δημοσιονομικού πλαισίου που θέτει η ΕΕ, για να μην μπούμε ποτέ ξανά σε περιπέτειες.

Η οικονομική πολιτική του 2025 περιλαμβάνει 12 αυξήσεις αποδοχών (για μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες) και 12 μειώσεις φόρων, με πιο σημαντική τη μείωση κατά μία ακόμη μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών. Η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι απάντηση και στο πρόβλημα της ακρίβειας που δοκιμάζει τα νοικοκυριά.

Γι’ αυτό και πέρα από τα εισοδηματικά «αναχώματα» και τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, στηρίζουμε έμπρακτα το εισόδημα του νοικοκυριού και με άλλους τρόπους, όπως είναι το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο για 120.000 μαθητές της Τρίτης Λυκείου, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία για 37.500 συμπολίτες μας, η πολιτική μας για τα φθηνά στεγαστικά δάνεια για 20.000 ζευγάρια ή ατομικά νοικοκυριά και το άτοκο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης και αναβάθμισης τουλάχιστον 20.000 παλαιών διαμερισμάτων.

Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη της στήριξης των εισοδημάτων απέναντι σε έναν πληθωρισμό που τους τελευταίους μήνες έχει σταθεροποιηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές του χρόνου και κοντά στον στόχο του 2% που έχουμε θέσει.

Ειδικά για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εκτός από τις μισθολογικές ενισχύσεις του προηγούμενου έτους και την αύξηση κατά 20% της αποζημίωσης των εφημεριών τους, από το 2025 θα ισχύει αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών ιατρών του ΕΣΥ με συντελεστή 22%, ικανοποιώντας έτσι ένα πάγιο αίτημά τους.

Το μηνιαίο καθαρό όφελος μεσοσταθμικά υπολογίζεται σε 150 ευρώ και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει τα 200 ευρώ. Ακόμη, δίνουμε αυξημένο κίνητρο 200 έως και 600 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με την ειδικότητα και την περιοχή, για την προσέλκυση και παραμονή των ιατρών σε προβληματικές και άγονες περιοχές. Θέλω να ανακοινώσω και κάτι ακόμα, πολύ σημαντικό, που έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: από 1/1/2025 θα παρέχεται στους γιατρούς που επιλέγουν ως ειδικότητα την Παθολογία ή τη Γενική Ιατρική, οικονομικό κίνητρο 30.000 ευρώ άπαξ, επιπλέον του μισθού τους ως ειδικευόμενων. Έτσι προσβλέπουμε στο να αυξήσουμε τον διαθέσιμο αριθμό Παθολόγων και Γενικών Ιατρών στο ΕΣΥ που αντιστοιχούν μόλις στο 6% του συνόλου των ειδικοτήτων, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι το 20% του ιατρικού πληθυσμού.

Περνάω στην πολιτική μας για τη στήριξη της οικογένειας. Είναι ίσως το πιο σημαντικό μέλημα της κυβέρνησης που καθίσταται πιο επιτακτικό υπό το φάσμα του δημογραφικού. Γι’ αυτό ιδρύουμε ένα ειδικό παρατηρητήριο για το δημογραφικό, το οποίο θα μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να αναλαμβάνουμε δράσεις.

Εκτός από αυτό, όπως ανακοίνωσα και στη ΔΕΘ, προχωράμε στη δια βίου αναγνώριση της τρίτεκνης ιδιότητας σε σχεδόν 200.000 χιλιάδες οικογένειες που θα πιστοποιείται μέσω την πλατφόρμας gov.gr. Έτσι, αυξάνεται η ποσόστωση στις προσλήψεις στο δημόσιο σε τρίτεκνους, ώστε να ανέλθει σε ίδιο ποσοστό με τους πολύτεκνους, από 12% σε 16% στο σύνολο των προκηρυσσόµενων θέσεων.

Ενώ ήδη ισχύουν οι πρόνοιες που υπάρχουν για τους πολύτεκνους σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή τους στα ευνοϊκά στεγαστικά προγράμματα. Άλλα μέτρα: Αναμορφώνονται και αυξάνονται τα τρία βασικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ (Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα, Στέγασης και Επίδοµα Παιδιού), το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», ύψους 100 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, θα ισχύει πια πανελλαδικά, ενώ δίνουμε τη δυνατότητα στους Δήμους της χώρας να προσθέσουν 20.000 νέες θέσεις σε δημοτικούς και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Έχουμε ήδη αυξήσει κατά 18 εκ. ευρώ τον φετινό προϋπολογισμό για βρεφονηπιακούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία, που σημαίνει επιπλέον 6.300 vouchers (5.000 για βρέφη και νήπια και 1.300 για άτομα με αναπηρία άνω των 22 ετών, συνολικά μιλάμε για 173.364 θέσεις). Επιπλέον, θα είναι εφεξής αφορολόγητες οι ιδιωτικές ασφάλειες υγείας των ανήλικων παιδιών έως 18 ετών και οι οικειοθελείς παροχές και vouchers από τις επιχειρήσεις σε νέους γονείς. Σημαντικό μέτρο είναι και ο δωρεάν προληπτικός έλεγχος γονιμότητας σε γυναίκες ηλικίας 30 -35 ετών.

Από τη στήριξη της οικογένειας, θα έρθω στο Στεγαστικό, ένα πρόβλημα που ταλανίζει πολλές μεγαλουπόλεις της Ευρώπης. Μετά από κοπιώδεις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινάει άμεσα το δεύτερο Πρόγραμμα «Σπίτι Μου», ύψους 2 δισ. ευρώ, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους και ζευγάρια έως 50 ετών να αποκτήσουν σπίτι με επιτόκιο στο μισό από το εμπορικό. Η δόση του στεγαστικού δανείου θα είναι χαμηλότερη από όσο θα πλήρωναν αν νοίκιαζαν ένα σπίτι αντίστοιχων προδιαγραφών. Κάνουμε και κάτι ακόμα: εξασφαλίσαμε 400 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για δάνεια ύψους έως και 20.000 ευρώ, με μηδενικό επιτόκιο, με στόχο και μόνο την ενεργειακή αναβάθμιση σχεδόν 20.000 παλαιών κατοικιών, ένα πρόγραμμα που τρέχει παράλληλα με το «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω» και τις υπόλοιπες δράσεις του Υπουργείου Ενέργειας. Παράλληλα, ανταποκρινόμενοι σε πάγια αιτήματα των ενώσεων ιδιοκτητών, θεσμοθετείται τριετής απαλλαγή φόρου για τον ιδιοκτήτη που νοικιάζει με μακροχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα το οποίο σήμερα είναι κλειστό. Υπολογίζονται σε πάνω από 700.000 τα κλειστά διαμερίσματα, εκ των οποίων περίπου 250-300.000 είναι μόνο στην Αττική.

Όσον αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση που συνδέεται με το πρόβλημα της ακριβής στέγης, καθιερώνουμε νέα κίνητρα και αντικίνητρα για να εξισορροπήσουμε το δικαίωμα στο κέρδος του ενός με το δικαίωμα στη στέγη του άλλου. Όμως, δεν εγκαταλείπουμε και το σχέδιό μας για κοινωνική κατοικία, αξιοποιώντας αδρανή κρατικά ακίνητα, όπως για παράδειγμα την έκταση της ΧΡΩΠΕΙ, 18 στρεμμάτων, όπου μπορούν να χτιστούν εκατοντάδες διαμερίσματα. Αντίστοιχα ακίνητα, μικρότερης έκτασης αλλά σημαντικά και σε καλές περιοχές, υπάρχουν σε όλη την Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα υπάρξει και μια τροποποίηση στη νομοθεσία ώστε να γίνει πιο ελκυστικό το πλαίσιο της λεγόμενης κοινωνικής αντιπαροχής. Θα σας γράψω γι’ αυτό, όταν θα έχουμε νεότερα.

Ξεκίνησε και η φετινή σχολική χρονιά, με 11 σημαντικές αλλαγές στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που πιστεύω θα συμβάλουν αισθητά στη βελτίωση της καθημερινότητας μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Θα σταθώ στην ενίσχυση του μόνιμου διδακτικού προσωπικού με 10.000 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών -αριθμός ρεκόρ- που πραγματοποιήσαμε φέτος. Τετραπλασιάζονται σε σχέση με το 2023, οι διορισμοί στην ειδική αγωγή και είναι οκταπλάσιες οι θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες. Από αυτή τη βδομάδα τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή μια σπουδαία καινοτομία, το ψηφιακό φροντιστήριο για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, που θα είναι εντελώς δωρεάν για όλους τους μαθητές με ζωντανές απογευματινές παραδόσεις για το σύνολο της εξεταστέας ύλης. Χαίρομαι που βρήκε μεγάλη αποδοχή, όχι μόνο από τους γονείς, αλλά και από τους μαθητές, η πρωτοβουλία «Το κινητό στην τσάντα». Μια ακόμη πολύ σημαντική κρατική παρέμβαση είναι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» ύψους 250 εκ. ευρώ, για την ανακαίνιση εκατοντάδων σχολείων σε όλη την Ελλάδα. Τα κονδύλια θα προέλθουν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά ιδού πεδίο εθνικής προσφοράς για τους πλούσιους ιδιώτες.

Όσον αφορά την αγορά εργασίας, η πιλοτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας επεκτείνεται πια και στους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης. Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε περίπου 750.000 εργαζόμενους που απασχολούνται σε τράπεζες, σε μεγάλα σούπερ-μάρκετ, σε ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, με τον συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων να υπολογίζεται στις 73.000. Με επέκταση στον τουρισμό και τον επισιτισμό, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε περίπου 1.500.000. Στόχος της ψηφιακής κάρτας εργασίας είναι η πλήρης διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η προστασία τους από καταχρηστικές πολιτικές αδήλωτων υπερωριών και παράνομων μεταβολών και υπερβάσεων του εργασιακού χρόνου. Η αποτελεσματικότητά της επιβεβαιώνεται από σημαντικές αυξήσεις σε δηλωθείσες υπερωρίες στους ενταγμένους κλάδους, όπως στα σούπερ μάρκετ για παράδειγμα, όπου από την έναρξη της εφαρμογής του μέτρου έως το τέλος του 2023, παρατηρήθηκε σωρευτική αύξηση ύψους +61,2%.

Τελευταίο θέμα για σήμερα, ο αθλητισμός, καθώς το νέο πρωτάθλημα ξεκίνησε, με νέους κανόνες για την ασφάλεια μέσα και έξω από τα γήπεδα, για πρώτη φορά και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των Λεσχών Φιλάθλων. Είχαμε δεσμευτεί πως θα αντιστοιχεί μια λέσχη φιλάθλων ανά ΠΑΕ και το πραγματοποιούμε. Σε επτά Λέσχες Φιλάθλων, που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ΠΑΕ της Super League 1 -ΑΕΚ, ΑΡΗΣ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, Πανσερραϊκός, ΠΑΟΚ, καθώς και στον ερασιτέχνη του ΗΡΑΚΛΗ- χορηγήθηκε από το Υπουργείο Αθλητισμού η απαιτούμενη βεβαίωση για την εμπρόθεσμη υποβολή των στοιχείων τους, προκειμένου να λάβουν μετά και τους προβλεπόμενους επιτόπιους ελέγχους, την ετήσια άδεια λειτουργίας τους.

Η διαδικασία από φέτος διεκπαιρεώνεται ψηφιακά μέσω του Ψηφιακού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων στο gov.gr, που διευκολύνει την έγκυρη και γρήγορη αναζήτηση των απαραίτητων στοιχείων για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Πολιτεία, πολίτες και παράγοντες του αθλητισμού χρειάζεται να είμαστε στην ίδια σελίδα για να διαφυλάξουμε τον αθλητισμό από τη βία των λίγων.

Αυτά, λοιπόν, για σήμερα. Όπως βλέπετε, έχουμε επανέλθει δυναμικά, και έτσι θα συνεχίσουμε. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.