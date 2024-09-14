Στα χαρακώματα ο ΣΥΡΙΖΑ: «Πυρετός» ζυμώσεων στα «στρατόπεδα»

Σε μια προσπάθεια οι αντίπαλες πλευρές να εκπέμψουν ενωτικό κλίμα ο Νίκος Παππάς επισκέφθηκε τη ΔΕΘ με στελέχη από όλα τα στρατόπεδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο μόνος που απουσίαζε ήταν ο Στέφανος Κασσελάκης, ενώ δίπλα στον κ. Παππά ήταν ο Παύλος Πολάκης, ο Σωκράτης Φάμελλος, η Θεοδώρα Τζάκρη και άλλα στελέχη, σε μία επίδειξη συστράτευσης υπό τη σκιά όσων συμβαίνουν στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Ωστόσο, από τη στιγμή που υπάρχει στο τραπέζι το ενδεχόμενο δικαστικής προσφυγής από την πλευρά του κ. Κασσελάκη για τη διαχείριση του κόμματος ή ακόμα και η απειλή επιβολής ποινής κατά του έκπτωτου προέδρου, το κλίμα παραμένει πολεμικό με τις εκτιμήσεις ωστόσο να κάνουν λόγο ότι πρόκειται περισσότερο για απειλές στο πλαίσιο του υπάρχοντος συγκρουσιακού κλίματος χωρίς να αναμένεται να οδηγηθεί η κατάσταση στα άκρα.

Στο στρατόπεδο του κ. Κασσελάκη εστιάζουν στα ψηφίσματα νομαρχιακών όπως της Α΄Αθήνας, Δυτικής Αθήνας, Νότιας Αθήνας , Ανατολικής Αττικής αλλά και στα Χανιά που είναι κατά της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής και διαμηνύουν ότι η βάση συσπειρώνεται υπέρ του κ. Κασσελάκη.

Εν αναμονή των ανακοινώσεων από την πλευρά του Στεφανου Κασσελάκη στελέχη ανοίγουν τα χαρτιά τους.

Από την πλευρά τους οι 87 εκτιμούν ότι υπάρχει μία συσπείρωση της παλιάς βάσης του ΣΥΡΙΖΑ ενώ οι διεργασίες επικεντρώνονται στην αναζήτηση του προσώπου που θα ηγηθεί της εσωκομματικής κούρσας.

Την ίδια ώρα ο Παύλος Πολάκης πυκνώνει τις εμφανίσεις του αφού έχει ήδη δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος.

Μέχρι στιγμής, έτοιμοι για να θέσουν υποψηφιότητα έχουν δηλώσει ο Παύλος Πολάκης και ο Απόστολος Γκλέτσος.



