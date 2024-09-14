Έντονο προβληματισμό και εκνευρισμό έχει προκαλέσει στην Άγκυρα η αμυντική συνεργασία ΗΠΑ - Κύπρου.

Ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΣΚΑΪ από την Ουάσιγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου, υπέβαλε σχετικό ερώτημα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αφορμή το διάβημα της Τουρκίας για τη συμφωνία.

Όπως ανέφερε ο κ. Ιγνατίου διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να απολογηθούν στην Τουρκία για τις αποφάσεις που αφορούν θέματα ασφάλειας και που εξυπηρετούν τα στρατηγικά της συμφέροντα.

Ο εκπρόσωπος του Στέτι Ντιπάρντμεντ, απαντώντας σε ερώτηση του ΣΚΑΪ για τις απειλές της Τουρκίας εναντίον της Κύπρου με αφορμή την αμυντική συμφωνία των δύο χωρών είπε: «οι ΗΠΑ έχουν διμερείς συμφωνίες ασφάλειας με εταίρους σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτές οι σχέσεις, αλληλοενισχύονται και αποτελούν έναν τρόπο ενίσχυσης της σταθερότητας σε περιφερειακό επίπεδο προς όφελος όλων».

Η κυπριακή πλευρά σύμφωνα με τον κ. Ιγνατίου, είναι απόλυτα ικανοποιημένη με τη δήλωση των Αμερικανών καθώς καλύπτει την Κύπρο και την κατατάσσει στους εταίρους της αναγνωρίζοντας πλήρως την Κυπριακή Δημοκρατία αν και δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

Η Τουρκία ωστόσο θεωρεί τη συμφωνία μεγάλη πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της να ακυρωθεί.

Στο διάβημά της η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν την ουδετερότητα στο κυπριακό. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο κ. Ιγνατίου στην πραγματικότητα οι ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ ουδέτερες αφού υποστήριζαν πλήρως τις κυπριακές θέσεις.

Τέλος, δεν ισχύει ο ισχυρισμός της Τουρκίας ότι υπάρχει αμερικανική βάση στην Κύπρο.

Πηγή: skai.gr

