Αρρυθμίες «με το καλημέρα» στην επιχείρηση «κοινό μέτωπο» της αντιπολίτευσης για τη Γάζα

Συμπλεύσεις αλλά και έντονα μποφόρ συναντά η επιχείρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να συγκροτήσουν μία κοινή ατζέντα για τη Γάζα, με τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα να ανοίγει πρώτος το «χορό» των επιστολών, επιχειρώντας συμφωνία τεσσάρων σημείων με τους υπόλοιπους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων.

Αν και η πρόταση του Περισσού φάνηκε να βρίσκει ευήκοα όντα, τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στη Νέα Αριστερά, ο Αλέξης Χαρίτσης παρεμβαίνοντας από το βήμα, ζήτησε να γίνει πιο συγκεκριμένη και μαχητική, με προσθήκη του αιτήματος για επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ και διακοπής κάθε μορφής στρατιωτικής συνεργασίας, προκαλώντας την δυσφορία του Νίκο Καραθανασόπουλου. «Έρχεται εδώ με ύφος 100 καρδιναλίων ο κ. Χαρίτσης, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς να πει ότι η τοποθέτηση αυτή του ΚΚΕ είναι πίσω και πρέπει να βάλουμε πιο ριζοσπαστικά αιτήματα λέει. Αλήθεια; Μα άμα θέλαμε να βάλουμε ριζοσπαστικά αιτήματα κανείς δεν θα την υπέγραφε» τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ που διερωτήθηκε: «Αλήθεια ο κ. Χαρίτσης τώρα που καμώνεται τον υπερασπιστή των συμφερόντων των Παλαιστινίων, ξέχασε ότι ήταν υπουργός και πρωτοκλασάτο στέλεχος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που με τον Νετανιάχου τον “Μπίμπι” όπως χαϊδευτικά τον ονόμαζαν υπέγραφε συμφωνίες στρατηγικής σημασίας και στο αμυντικό και στο ενεργειακό επίπεδο; Τότε το Ισραήλ δεν ήταν κατακτητής;».

«Ναι» από Φάμελλο και Κωνσταντοπούλου

Με επιστολή πάντως προς τον Γενικό Γραμματέα, ο Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε την συμφωνία του με τον πρόταση του Περισσού, προτείνοντας σαν επιπλέον μέτρο ενίσχυσης της πολιτικής πίεσης την πρόσκληση του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, προκειμένου να απευθύνει ομιλία προς την εθνική αντιπροσωπεία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μάλιστα ζήτησε και ο ίδιος, την στήριξη των υπολοίπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Την ίδια ώρα, θετικά απάντησε στο ΚΚΕ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας πως αυτές τις στιγμές ο κοινός βηματισμός είναι αυτονόητος. «Ζητώ εδώ και μήνες την σύγκλιση του συμβουλίου αντιπολίτευσης γιατί οφείλει να αρθεί στο ύψος της σε αυτή την ιστορική συγκυρία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

