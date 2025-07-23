Δίνοντας θερμά συγχαρητήρια στις αθλήτριες της εθνικής μας ομάδας του πόλο οι οποίες κατέκτησαν σήμερα το Παγκόσμιο πρωτάθλημα, άρχισε την ομιλία της στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στη συζήτηση που διεξάγεται για το νομοσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. «Αισθάνομαι περήφανη γιατί οι γυναίκες είχαν την τελευταία λέξη, γιατί μας κάνουν περήφανους και περήφανες και γιατί αποδεικνύεται ότι σε πείσμα της φαυλότητας και της διαφθοράς που επικρατεί στα κυβερνητικά και κρατικά κλιμάκια, στην αληθινή ζωή και στον πραγματικό κόσμο υπάρχει ποιότητα, πείσμα, αγωνιστικότητα, ομαδική δουλειά, διεκδίκηση, περηφάνια και η αγωνιστικότητα αμείβεται και ανταμείβεται».

Με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα επτά χρόνων από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άσκησε δριμεία κριτική στην τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «κακό θεατρίνο πρωθυπουργό που έκανε τον ανήξερο», ενώ τον κατηγόρησε ότι για το Μάτι είχε πει ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη, επισημαίνοντας: «Και τι έγινε αυτή η πολιτική ευθύνη; Παραιτήθηκε κανείς; Τιμωρήθηκε κανείς; Έγινε έλεγχος; Έγινε λογοδοσία; Όχι. Σε λίγο θα πρέπει να ζητήσουν συγνώμη και οι νεκροί». Παράλληλα, κατήγγειλε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για «κακοπαιγμένο θέατρο μπροστά στις κάμερες» την ημέρα της φονικής πυρκαγιάς «με έναν πρωθυπουργό να υποκρίνεται ότι δεν ξέρει τίποτε και ότι θέλει να ενημερωθεί για μια φωτιά που κατέβηκε από τον Βουτζά». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «το σίγουρο είναι ότι για το έγκλημα αυτό δεν υπήρξε ούτε αλήθεια, ούτε λογοδοσία, ότι ο κόσμος επιχειρήθηκε να εξαπατηθεί και τα θύματα στοχοποιήθηκαν» ενώ ανέφερε ότι «αγώνας για τη δικαίωση των ανθρώπων» συνεχίζεται.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι «η μαύρη επέτειος του εγκλήματος στο Μάτι, συμπίπτει με μια άλλη δημοκρατική ιστορική επέτειο, την πτώση της Χούντας». Πρόσθεσε ότι «εδώ και πολλά χρόνια, από την επιβολή του πρώτου μνημονίου είμαστε σε μια συνθήκη συνολικής αμφισβήτησης των αρχών του κράτους δικαίου και παρά τις διακυμάνσεις που μπορεί να έχουμε διαπιστώσει, αυτό που τώρα βιώνουμε, είναι το πιο κυνικό και σκληρό πρόσωπο αυτών που αμφισβητούν την ουσία και το περιεχόμενο της Δημοκρατίας... εκείνων που θέλουν να ελέγχουν τα πάντα. Ακόμα και το πως θα αναπνέει ο πολίτης».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έστρεψε τα βέλη της και στην κυβέρνηση της ΝΔ, λέγοντας ότι «δεν έχει καμία σχέση η συνολική πολιτική σας με την αξία και την έννοια της δικαιοσύνης, με την αξίωση για ανεξάρτητη δικαιοσύνη». Σημείωσε ότι το νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα στη Βουλή «είναι βαρύτατα αντικοινωνικό, στοχοποιεί τους πολίτες με όλες τους τις ιδιότητες, ως διαδίκους, ως πολίτες, που βάλλονται τα δικαιώματά τους. Το κάνετε για να διευκολύνετε τις τράπεζες, στις οποίες εσείς χρωστάτε 500 εκατ. ευρώ και εσάς διευκολύνουν και από εσάς ζητούν εξυπηρετήσεις». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε ότι το κόμμα της θα καταψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τονίζοντας ότι «φυσικά αντιτιθέμεθα στους πλειστηριασμούς και στις εξώσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

