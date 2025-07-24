Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Abdel Fatah El-Sisi.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ανταλλάγησαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση την κατάσταση στη Γάζα και τις εξελίξεις στη Λιβύη.

Συζητήθηκε ακόμη η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας στο μεταναστευτικό.

Ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Αιγύπτου υπογράμμισαν τη σημασία συνέχισης της συνεργασίας και του συντονισμού των δύο χωρών σε ζητήματα που αφορούν τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο προς όφελος της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Συζητήθηκε ακόμη η πρόοδος στις συζητήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου για το ζήτημα της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά και η ανάγκη να υπάρξει σύντομα συμφωνία.

