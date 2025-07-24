Η Χαριλάου Τρικούπη καλεί την Κυβέρνηση να υπερψηφίσει την προανακριτική του ΠΑΣΟΚ

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Τη σφοδρή αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη προκάλεσε η παρότρυνση του Πρωθυπουργού στα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποσύρουν το αίτημα για Προανακριτική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Ο Πρωθυπουργός απόψε ως αυτόκλητος δικαστής στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αθώωσε σε πανελλήνιο δίκτυο τους δύο υπουργούς του, για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε τη σχετική δικογραφία στη Βουλή. Ψάχνει συνενόχους στην παραγραφή των ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων και την αμνήστευση των εμπλεκόμενων υπουργών. Φοβάται μήπως τη μυστική ψηφοφορία στην κάλπη; Έχει μια τελευταία ευκαιρία να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον και να υπερψηφίσει την προανακριτική, που προτείνει το ΠΑΣΟΚ» αναφέρει στην ανακοίνωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Στελέχη της πράσινης παράταξης επιμένουν στην Προανακριτική επιτροπή και κρούουν των κώδωνα για τον κίνδυνο παραγραφής ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων για τον υπουργό Μάκη Βορίδη. Μάλιστα εμφανίζονται θετικοί στην εξεταστική επιτροπή μόνο σε περίπτωση που η πλειοψηφία στηρίξει την Προανακριτική Επιτροπή για την διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η Κυβέρνηση επιμένει στις διαχρονικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον Πρωθυπουργό να ρίχνει καρφιά στον Νίκο Ανδρουλάκη για στελέχη της πράσινης παράταξης που εμπλέκονται με την υπόθεση.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας Έλληνας πολίτης ο οποίος να πιστεύει, ειδικά για το ΠΑΣΟΚ, και για τον ΣΥΡΙΖΑ σε έναν βαθμό, ειδικά στην Κρήτη, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει στελέχη τα οποία είναι μπλεγμένα σε αυτή την ιστορία, όπως έχει στελέχη και η Νέα Δημοκρατία. Δεν το πιστεύει ούτε ένας. Ο μόνος που το πιστεύει είναι ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτό κάπου υποτιμά και λίγο την νοημοσύνη των πολιτών», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Χαριλάου Τρικούπη δεν δέχεται κανέναν συμψηφισμό και στελέχη αναδεικνύουν την διαφορά αντιμετώπισης του ζητήματος προτάσσοντας τα « καθαρά χέρια» και τα άμεσα αντανακλαστικά που επέδειξε η ηγεσία με την υπόθεση του γραμματέας της Νομαρχιακής Ηρακλείου που παραιτήθηκε από την θέση του διευκολύνοντας της παράταξη.

«Εδώ φαίνεται η πολύ μεγάλη διαφορά του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε εμάς το πρώτο πρόσωπο που φαίνεται να έλαβε χρήματα και να τα γύρισε, ανεστάλη η κομματική του ιδιότητα ενώ από προχθές ζητάμε να δούμε τις διαγραφές των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και ακόμα δεν έχουμε δει καμία. Έχουμε κάνει πέντε ανακοινώσεις που ζητάμε από την κυβέρνηση να μας γνωστοποιήσει πόσοι και πότε διαγράφηκαν. Ταυτόχρονα, έχουμε και τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας - πρώην Υφυπουργούς που παραιτήθηκαν, αλλά παραμένουν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα - ενώ ζητούσαν, βάσει των ηχητικών εξαιρέσεις από το νόμο» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στην πρωινή εκπομπή του OPEN.

Πηγή: skai.gr

