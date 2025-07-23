Γεραπετρίτης: Πλήρης και συνεπής εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών

Μήνυμα στη Βόρεια Μακεδονία για πλήρη, συνεπή και καλή τη πίστει εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της συνταγματικής ονομασίας της χώρας έναντι όλων (erga omnes), έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντηση με τον ομόλογό του Timcho Mucunski.

«Θα ήθελα να υπογραμμίσω εκ νέου τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, επί τη βάσει της αιρεσιμότητας και της αρχής των ίδιων επιδόσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στα Θεμελιώδη» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Χάρη στις σημαντικές ενεργειακές υποδομές της, η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως ενεργειακός κόμβος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενεργειακή διαφοροποίηση και ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Εμβληματικά έργα στον τομέα της ενέργειας, όπως ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου» σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

Καλωσορίζω στην Αθήνα τον συνάδελφό μου, Υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, στην πρώτη του επίσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

Αξιότιμε Υπουργέ, αγαπητέ Timcho,



Με ιδιαίτερη χαρά σε καλωσορίζω στην Αθήνα. Συνεχίζουμε με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών μας.



Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με ειλικρίνεια και να ανταλλάξουμε απόψεις για διάφορα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.



Συζητήσαμε για το επίπεδο των διμερών μας σχέσεων και συμφωνήσαμε να διερευνήσουμε τρόπους για την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μας.



Η γεωγραφία μας ενώνει. Οι λαοί μας στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον, έτοιμοι να συνδράμουν και να στηρίξουν ο ένας τον άλλο σε δύσκολες στιγμές, όπως σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών καταστροφών. Οι πράξεις αλληλεγγύης ενισχύουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και φέρνουν τους λαούς μας πιο κοντά.



Το 2020, η Ελλάδα υποστήριξε ένθερμα την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας ως πλήρους μέλους στο ΝΑΤΟ. Επιθυμία μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας στο πλαίσιο της Συμμαχίας.



Από το 2003 και την έγκριση της ιστορικής Ατζέντας της Θεσσαλονίκης, η Ελλάδα έχει ηγηθεί των προσπαθειών για την επιτάχυνση της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής με στόχο την εμπέδωση της περιφερειακής σταθερότητας και την προώθηση της συνεργασίας και της ευημερίας.



Θα ήθελα να υπογραμμίσω εκ νέου τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, επί τη βάσει της αιρεσιμότητας και της αρχής των ίδιων επιδόσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στα Θεμελιώδη.



Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να επισημάνω τη μείζονα σημασία της πλήρους, συνεπούς και καλή τη πίστει εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της συνταγματικής ονομασίας της χώρας έναντι όλων (erga omnes).



Η Ελλάδα και η Βόρεια Μακεδονία έχουν αναπτύξει μία ισχυρή συνεργασία σε ποικίλους τομείς, όπως η οικονομία, το εμπόριο, οι επενδύσεις και η διασυνδεσιμότητα, στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. Συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε την αμοιβαία επωφελή διμερή συνεργασία μας στους εν λόγω τομείς, μέσω και του «Σχεδίου Ανάπτυξης της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια».



Χάρη στις σημαντικές ενεργειακές υποδομές της, η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως ενεργειακός κόμβος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενεργειακή διαφοροποίηση και ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Εμβληματικά έργα στον τομέα της ενέργειας, όπως ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου.



Αγαπητέ Υπουργέ,



Οι ασύμμετρες προκλήσεις και απειλές, η προάσπιση και διατήρηση της, βασισμένης σε κανόνες, παγκόσμιας τάξης πραγμάτων, είναι επιτακτική.



Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία που χαρακτηρίζεται από αστάθεια, ένοπλες συγκρούσεις και εμφύλιες συρράξεις, είναι απαραίτητος ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στην τήρηση των θεμελιωδών αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να είμαστε σε επαγρύπνηση.



Ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα συνεργάζεται με όλα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της Βόρειας Μακεδονίας, για την επίτευξη των στόχων της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.



Αγαπητέ συνάδελφε, αγαπητέ φίλε, προσβλέπω στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο.

Με αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να σε καλωσορίσω και πάλι, αγαπητέ Timcho, στην Αθήνα.

