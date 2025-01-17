Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον υποψήφιο καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς

Με τον επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) της Γερμανίας και υποψήφιο Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Βερολίνο.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με έμφαση στην οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

Συζητήθηκε ακόμα το προεκλογικό πρόγραμμα του CDU -το οποίο έχει αρκετά κοινά σημεία με το πρόγραμμα που υλοποιεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη-, όπως και η δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ψηφιοποίησης του κράτους και την ελληνική επιτυχία σε αυτόν τον τομέα.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Φρίντριχ Μερτς αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για την ευρωπαϊκή άμυνα. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκηκοινού ενδιαφέροντος για την ΕΕ, όπως η ευρωπαϊκή αεράμυνα.

