Στη συνάντηση των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στο Βερολίνο, θα συμμετάσχει ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο περιθώριο των συνομιλιών, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί, μεταξύ άλλων, με τον αρχηγό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς, την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, τον πρόεδρο της Ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Έπειτα από πρόσκληση του κ. Βέμπερ και του κ. Μερτς, οι ηγέτες των κομμάτων του ΕΛΚ -ανάμεσά τους 15 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων- αλλά και οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, συναντώνται λίγες εβδομάδες πριν από τις γερμανικές εκλογές (3 Φεβρουαρίου) και μόλις λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την ανάληψη του καθηκόντων του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης βρίσκονται η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα, τα θέματα ασφάλειας, ανταγωνιστικότητας και περιορισμού της γραφειοκρατίας. «Το εκλογικό πρόγραμμα του ΕΛΚ γίνεται τώρα πρόγραμμα εργασίας», δήλωσε σχετικά ο κ. Βέμπερ ενόψει της συνάντησης, μιλώντας σε ξένους ανταποκριτές.

Στο περιθώριο της διημερίδας, η οποία φιλοξενείται στην έδρα του Ιδρύματος Κόνραντ Αντενάουερ στο Βερολίνο, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος θεωρείται από τους ισχυρότερους ηγέτες του ΕΛΚ, θα συναντηθεί απόψε (20:30 ώρα Ελλάδος) με τον υποψήφιο της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για την καγκελαρία, Φρίντριχ Μερτς. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, η Ένωση προηγείται σταθερά με ποσοστά 31-33% και περισσότερες από 10 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα, την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), και ο κ. Μερτς αναμένεται να ηγηθεί του επόμενου κυβερνητικού συνασπισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

