Κεραμέως: Η επιλογή του Κωνσταντίνου Τασούλα είναι μια βαθιά ενωτική υποψηφιότητα

Την πρόταση του Πρωθυπουργού για τον Κωνσταντίνο Τασούλα ως νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχολίασε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Αναλυτικά, η Υπουργός Εργασίας ανέφερε τα εξής: «Όταν μιλάμε για την Προεδρία της Δημοκρατίας, για τον ρυθμιστή του πολιτεύματος, υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία αναζητά το πολιτικό σύστημα θα έλεγα συνολικά και πόσω μάλλον ο Πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, εν προκειμένω ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι το πρώτο χαρακτηριστικό που κοιτάει κανείς να δει είναι η σύνθεση. Είναι σε τι βαθμό μιλάμε για πρόσωπο το οποίο είναι ενωτικό, το οποίο συνθέτει και προσπαθεί ακριβώς να χτίσει γέφυρες. Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτή την επιταγή. Η επιλογή του Κωνσταντίνου Τασούλα είναι μια βαθιά ενωτική υποψηφιότητα και είναι πολύ σημαντικό κανείς να δει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να ξεπεράσει στην προκειμένη περίπτωση τυχόν κομματικές γραμμές και πολιτικές καταγωγές».

Για τον νέο τρόπο καθορισμού του κατώτατου μισθού, η κα Κεραμέως σημείωσε ότι έχει ξεκινήσει η νέα διαδικασία, δηλαδή εφαρμόζεται ήδη ο νόμος που ψηφίσαμε, πριν από έναν μήνα και προβλέπει ότι ο κατώτατος μισθός δεν μπορεί εφεξής να μειώνεται.

Όπως είπε, «ο νόμος προβλέπει ότι οι κοινωνικοί εταίροι συγκροτούνται για πρώτη φορά σε ένα όργανο, το οποίο, με συγκροτημένο τρόπο, θα έρθει να καταθέσει την πρότασή του. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε ήδη για τη σύγκληση αυτών των οργάνων.

Συνεπώς, θα συζητάμε για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο εφέτος και μετά.

Σήμερα, που μιλάμε, είμαστε στα 830 ευρώ από 650 ευρώ, άρα είμαστε ήδη συν 28%, με τον στόχο να παραμένει πάντοτε τα 950 ευρώ για το 2027».

Αναφορικά με τον επαναπατρισμό των Ελλήνων, οι οποίοι έφυγαν στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες και τις δράσεις του Υπουργείου προς αυτή την κατεύθυνση, η Υπουργός Εργασίας τόνισε ότι στην τελευταία δράση, «η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, πέρασαν τις πύλες αυτής της δράσης πάνω από 1.600 Έλληνες, που ζουν και δραστηριοποιούνται στη Γερμανία, εξετάζουν, όμως, το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στην πατρίδα μας.

Επίσης, ήρθαν μαζί μας 51 ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έρχονται μαζί μας, προκειμένου να γνωρίσουν Έλληνες του εξωτερικού και να προσπαθήσουν να τους προσελκύσουν πίσω στην πατρίδα.

Τον Μάρτιο προγραμματίζουμε μια μεγάλη τέτοια δράση στο Λονδίνο, όπου και εκεί έχουμε πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο, πάρα πολλούς συμπατριώτες μας, οι οποίοι δουλεύουν εκεί.

Είναι μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή το να βλέπεις συμπατριώτες μας, οι οποίοι έφυγαν τα δύσκολα χρόνια της κρίσης προς αναζήτηση προφανώς μιας καλύτερης επαγγελματικής ευκαιρίας, να έρχονται σε αυτές τις εκδηλώσεις με μια πραγματική βούληση να επιστρέψουν στην πατρίδα, μια πατρίδα η οποία είναι πάρα πολύ διαφορετική από την πατρίδα που άφησαν, διότι η Ελλάδα που άφησαν τα δύσκολα χρόνια της κρίσης δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του σήμερα».

Σε ερώτηση σχετικά με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η κα Κεραμέως απάντησε τα ακόλουθα: «"Τρέχουμε" προγράμματα επιχειρηματικότητας μαζί με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Έχει ήδη υλοποιηθεί και "τρέχει" και τώρα ένα νέο πρόγραμμα 100 εκατ. ευρώ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 21 Ιανουαρίου 2025, μέσω του gov.gr. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σχεδόν 6.000 ανέργους, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, γιατί στις γυναίκες υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης της απασχόλησης. Δηλαδή, έχουμε υψηλότερη ανεργία στις γυναίκες από ό,τι έχουμε στους άντρες. Τους προσφέρουμε 17.000 ευρώ σε δόσεις, προκειμένου να στήσουν τη δική τους επιχείρηση. Τα χρήματα δίνονται σε δόσεις, για να δούμε ακριβώς ότι στήθηκε επιχείρηση, ότι λειτουργεί, ότι συνεχίζει να λειτουργεί και ούτω καθεξής». «Αυτό που είναι πάρα πολύ συγκινητικό είναι πώς από άνεργος καταλήγεις να δημιουργείς ο ίδιος θέσεις εργασίας. Ήμουν, πριν από μερικές εβδομάδες, στο Περιστέρι και στο Μαρούσι, σε επιχειρήσεις που έχουν ιδρύσει νέες κοπέλες, οι οποίες από άνεργες πλέον απασχολούν δύο, τρία έως και τέσσερα άτομα» δήλωσε η Υπουργός Εργασίας.

