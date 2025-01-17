Σε μετωπική εξελίσσεται η σύγκρουση ανάμεσα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με αφορμή δηλώσεις του Παύλου Γερουλάνου περί συμπόρευσης με τα κόμματα της κεντροαριστεράς και στις οποίες απαντά η Πειραιώς αναφέροντας «η πυξίδα του ΠΑΣΟΚ δείχνει ξεκάθαρα ως συνοδοιπόρους του τα κόμματα της δραχμής».

«Μετά τον κ. Ανδρουλάκη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος είπε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο ACTION 24, ότι το κυβερνητικό αφήγημα του κόμματός του περνάει μέσα από τη συμπόρευση με κόμματα της κεντροαριστεράς» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ.

Και προσθέτει: «Ερωτηθείς μάλιστα για το εάν θα χωρούσαν σε μια τέτοια συμπόρευση ο κ. Κασσελάκης, ο κ. Βαρουφάκης, η κα Κωνσταντοπούλου και ο κ. Φάμελλος, απάντησε χαρακτηριστικά πως «βεβαίως χωράνε όλοι».

«Είναι εδώ και αρκετό καιρό σαφές ότι το μοναδικό αφήγημα που ασπάζονται όσοι στηρίζουν μια τέτοια σύγκλιση είναι η ανατροπή της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι εξαιρετικά χρήσιμο να γνωρίζουμε πως η πυξίδα του ΠΑΣΟΚ δείχνει πλέον ξεκάθαρα ως συνοδοιπόρους του τα κόμματα της δραχμής» καταλήγει.

«Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο οδήγησε τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, αλλά μαζί με όσους περιγράφει στην ανακοίνωσή της, ενέπαιζε τον ελληνικό λαό ότι εκείνη τη δύσκολη στιγμή, υπήρχαν δήθεν εύκολες λύσεις», απαντά το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στην ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος.

Τονίζει πως «όσο και αν θέλει να το απωθήσει από τη μνήμη του ο κ. Μητσοτάκης, πρωτοστάτησε το 2010 με την τότε ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στα Ζάππεια». «Αν πάλι στη Νέα Δημοκρατία έχουν πάθει επιλεκτική αμνησία, μπορούν να διαβάσουν την πρόσφατη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη: Άν η Νέα Δημοκρατία είχε ψηφίσει το πρώτο Μνημόνιο, θα είχαμε βγει 5 χρόνια νωρίτερα, όπως η Ιρλανδία και η Πορτογαλία», σχολιάζει.

Στην απάντηση του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι εκείνο «έβαλε και κράτησε τη χώρα στο ευρώ και το έπραξε με συνέπεια, χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος». Σημειώνει καταληκτικά πως «η πολιτική της ακρίβειας, των ανισοτήτων, της κατάρρευσης του κράτους δικαίου και της ασέβειας απέναντι στους θεσμούς πρέπει να κλείσει τον κύκλο της. Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ εγγυάται αυτό ακριβώς: την πολιτική αλλαγή».

Πηγή: skai.gr

