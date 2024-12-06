Στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ελληνικής επιχειρηματικότητας, αλλά και στη σημασία της στενής συνεργασίας Πολιτείας και Επιμελητηρίου για τη στήριξη των επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο νέος πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος, στη συνάντηση που είχε σήμερα με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μπρατάκος αναφέρει:

«Είχα την τιμή σήμερα να συναντηθώ με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εκλογών του ΕΒΕΑ. Συζητήσαμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ελληνικής επιχειρηματικότητας, αλλά και τη σημασία της στενής συνεργασίας Πολιτείας και Επιμελητηρίου για τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Από το 2019, η ελληνική οικονομία έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση: μείωση της ανεργίας, αύξηση των επενδύσεων και δημιουργία ενός πιο φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η σταθερότητα και οι μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών έχουν θέσει τις βάσεις για μια δυναμική ανάπτυξη. Πάνω σε αυτές πρέπει να στηριχτούμε για να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα. Το ΕΒΕΑ, με τον θεσμικό του ρόλο, θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, καταθέτοντας προτάσεις και προωθώντας λύσεις που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις, θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός οικονομικού περιβάλλοντος που προάγει την επιχειρηματικότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

