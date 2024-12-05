Η έκθεση του ΟΟΣΑ «αναγνωρίζει την πολύ σημαντική πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια», ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την συνάντηση που είχε με τον Ματίας Κόλμαν, γραμματέα του ΟΟΣΑ.

«Παρουσιάζει πολύ σημαντικές προτάσεις για το μέλλον», συνέχισε λέγοντας ο πρωθυπουργός ενώ τόνισε πως «επιβεβαιώνεται ότι η οικονομία της Ελλάδας είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν 5 χρόνια και αυτή η πρόοδος έχει κάνει πραγματική διαφορά όσον αφορά στις συνθήκες ζωής».

«Μετά το σοκ της πανδημίας η Ελλάδα υπεραποδίδει σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδας εξισορροπείται πολύ περισσότερο προς της εξαγωγές και τις επενδύσεις. Είμαστε η χώρα με τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις από το 2019. Ο δρόμος για την εναρμόνιση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο σωστό δρόμο και η Ελλάδα αυξάνει την παραγωγική της ικανότητα», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

