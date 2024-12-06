Λογαριασμός
Αναβλήθηκε η επίσκεψη Μητσοτάκη στον Λίβανο

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού μετατίθεται για τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

Μητσοτάκης

Δεν θα γίνει σήμερα η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Λίβανο, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, το οποίο ενημερώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ότι το κυβερνητικό αεροσκάφος υπέστη τεχνική βλάβη και δεν καθίσταται εφικτό να πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο ταξίδι.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού μετατίθεται για τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

