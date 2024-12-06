Δεν θα γίνει σήμερα η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Λίβανο, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, το οποίο ενημερώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ότι το κυβερνητικό αεροσκάφος υπέστη τεχνική βλάβη και δεν καθίσταται εφικτό να πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο ταξίδι.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού μετατίθεται για τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.